"RAZZISTA E PRIVILEGIATA" - I SOCIAL INSORGONO CONTRO JANE CAMPION DOPO LA SUA BATTUTA DAL PALCO DEI "CRITICS CHOISE AWARDS" - LA REGISTA, NEL RINGRAZIARE PER I PREMI RICEVUTI, SI E' PARAGONATA ALLE SORELLE WILLIAMS, CHE ERANO IN PLATEA: "VENUS E SERENA SIETE DELLE MERAVIGLIE, MA NON DOVETE VEDEVERLA CONTRO I MASCHI, COME DEVO FARE IO" - IMMEDIATA LA REAZIONE SU TWITTER: "JANE CHE DICE A DUE DONNE NERE CHE E' PIU' OPPRESSA DI LORO E' L'APICE DEL FEMMINISMO BIANCO"

Dagotraduzione da Pagesix

jane campion ai critics choice awards

La regista Jane Campion, vincitrice ieri sera dei Critics Choice Awards 2022 per il miglior film, “The Power of Dog”, e per la miglior regia, è finita in mezzo alle polemiche per il suo discorso dal palco. Archiviate le parole del grande attore di western Sam Elliott, che aveva duramente criticato il suo film e a cui aveva risposto bollandolo come «sessista», è stata a sua volta accusata di «razzismo» e di «essere privilegiata».

«È assolutamente sbalorditivo essere qui stasera tra così tante donne incredibili» ha detto davanti alla platea. «Halle Berry, hai già detto tutto… Hai ucciso il mio discorso. Sei assolutamente geniale». Campion si è poi rivolta a Venus e Serena Williams, sedute tra il pubblico per seguire le sorti del film sulla loro infanzia girato da Will Smith. «Che onore essere nella stanza con voi. Ho iniziato a giocare a tennis, l’ho fatto davvero e, Will, se vuoi venirmi a darmi delle lezioni, te ne sarei grata». Infine ha aggiunto: «Venus e Serena, siete della meraviglie, ma non dovete vedervela contro i maschi, come devo fare io». Mentre Serena ha riso e ha applaudito all’osservazione di Jane, Venus è rimasta impassibile.

venus e serena williams ai critics choice awards 2

Su Twitter la reazione degli utenti è stata immediata: «Jane che si prende una pausa dal suo miglior discorso alla regia per dire a due donne nere che è più oppressa di loro è l'apice del femminismo bianco», ha twittato l'attrice Jodie Turner-Smith, che ha partecipato all'evento con il marito Joshua Jackson.

«Scelta della critica: la vincitrice è Jane Campion! Jane: Grazie. Ora, lascia che attacchi le donne di colore che si fanno gli affari loro», ha twittato uno spettatore. E ancora: «Jane Campion è davvero salita sul palco e ha deciso di abbattere due donne nere senza alcun motivo», ha dettp un terzo.

jane campion ai critics choice awards 3

Quello che Jane Campion ha detto nel suo discorso non era divertente o appropriato. Era razzista. I bianchi ridono e pensano che sia inutile e questo mostra perché ci sono ancora così tanti problemi stupidi in questo settore. Lor sono d'accordo con il razzismo casuale perché non vedono il razzismo come lo vediamo noi», ha twittato un altro.

«Jane Campion, in che modo esattamente sminuire e calpestare Venus e Serena aiuta te, una donna bianca, a salire la scala sociale?» ha chiesto un utente di Twitter. E un altro: «Questo è brutto e privilegiato da parte tua. Ho bisogno che alcune persone apprezzino un po' meno il suono delle proprie voci».

Non sembrava che ci siano stati rancori tra le Williams e Jane Campion, tuttavia, poiché sono stati visti ballare insieme a un afterparty nelle foto pubblicate sui social media.

serena williams ai critics choice awards 2

Il giorno dopo Jane Campion si è scusata: «Ho fatto un commento sconsiderato paragonando ciò che io faccio nel mondo del cinema a tutto ciò che Serena Williams e Venus Williams hanno ottenuto», ha detto. «Non avevo intenzione di svalutare queste due leggendarie donne nere e atlete di livello mondiale. I loro successi sono titanici e stimolanti. Serena e Venus, mi scuso con voi».

