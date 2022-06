18 giu 2022 14:25

"RISCHIO DI DIVENTARE VITTIMA DELLO SPOSTATO DI TURNO PER LE CAMPAGNE D'ODIO DELLA SINISTRA" - GIORGIA MELONI REPLICA "AGLI INSULTI DE LA7" E ACCUSA LA RETE - "QUERELERO' CHI RACCONTA FALSITA'. QUANDO TU DICI A MILIONI DI ITALIANI CHE IO SONO PERICOLOSA PER LA STORIA, IL RISCHIO C'E' CHE QUALCUNO NON CAPISCA IL GIOCO E.." - LA REPLICA DEL DIRETTORE DE LA 7 ANDREA SALERNO: "DA NOI SI DA' SPAZIO A TUTTE LE OPINIONI" - VIDEO