1 - CHEF SARDO UCCISO: ARRESTATO PRESUNTO ASSASSINO

(ANSA) - È stato arrestato durante la notte il presunto assassino di Alessio Madeddu, 52 anni, il pescatore e cuoco di Teulada trovato morto ieri davanti al suo ristornate in località Porto Budello a Teulada, sulla costa sud occidentale della Sardegna.

In manette a tarda notte è finito un panettiere di Sant'Anna Arresi, Angelo Brancasi, 43 anni, originario di Erice. Come anticipato da L'Unione Sarda, l'uomo avrebbe confessato il delitto raccontando agli investigatori di aver ucciso lo chef perché geloso della moglie che lavorava al ristorante e con la quale la vittima avrebbe avuto una relazione clandestina.

2 - IL GIALLO DELLO CHEF UCCISO CON L'ACCETTA "È STATA UNA SPEDIZIONE PUNITIVA"

R.L. per "la Stampa"

Massacrato di botte e colpito ripetutamente con un'accetta e altri oggetti contundenti. Poi abbandonato agonizzante davanti al suo ristorante in una pozza di sangue. È stata una spedizione punitiva in piena regola a uccidere Alessio Madeddu, 52 anni, pescatore e cuoco di Teulada, nel Sud della Sardegna.

Lo chef era diventato famoso per aver partecipato al programma tv condotto dallo chef Alessandro Borghese "4 Ristoranti"". Lo hanno trovato morto ieri mattina davanti al suo locale, Sabor' e Mari, in località Porto Budello a Teulada, sulla costa sud occidentale dell'isola.

Un omicidio brutale dai contorni ancora poco chiari su cui i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari, i colleghi della Compagnia di Carbonia e gli specialisti del Ris stanno lavorando per dare un nome e un volto agli assassini. Alcuni sospettati sarebbero stati già portati in caserma.

«Le indagini stanno procedendo velocemente - fanno sapere i carabinieri - abbiamo delle piste». Il delitto è stato scoperto ieri mattina intorno alle 9 quando la figlia dello chef è andata a trovarlo. Madeddu era agli arresti domiciliari dal marzo scorso, dopo la condanna a sei anni e otto mesi per aver aggredito i carabinieri e aver ribaltato la loro auto utilizzando una ruspa il 2 novembre del 2020.

Aveva prima trascorso cinque mesi in carcere a Uta e dopo la sentenza di primo grado gli erano stati concessi gli arresti domiciliari nella casa che è collegata al ristorante. La figlia ha subito chiamato il 112 e a Porto Budello sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Carbonia e, poco dopo, i colleghi del Nucleo investigativo e del Ris. Gli specialisti dell'Arma accanto al cadavere hanno recuperato l'accetta utilizzata per il delitto e individuato numerose tracce di sangue, non solo vicino al corpo, ma lungo la stradina che conduce all'ingresso del ristorante.

Lungo la strada è stata trovata anche la copertura del cerchio di un'auto che gli assassini potrebbero aver perso durante la fuga. Gli investigatori sono convinti che si sia trattato di una spedizione punitiva messa in atto da persone che Madeddu conosceva. Il movente rimane per il momento ignoto, nemmeno i familiari arrivati sul posto hanno saputo fornire agli investigatori elementi utili.

I militari dell'Arma hanno già sentito amici, parenti e conoscenti dello chef per ricostruire le ultime ore di vita. I carabinieri sono coordinati dalla pm Rita Cariello, la stessa che il 2 novembre 2020 fece arrestare lo chef con l'accusa di tentato omicidio per l'aggressione ai carabinieri.

Una vicenda singolare: quel giorno il cuoco finì fuori strada con il suo furgone. I carabinieri intervennero per rilevare l'incidente e chiesero a Madeddu di sottoporsi al test con l'etilometro, ma lui rifiutò e gli fu ritirata la patente. Dopo qualche minuto tornò in zona a bordo di una ruspa e travolse l'auto dei carabinieri.

3 - SFREGIATO E UCCISO LO CHEF MADEDDU FU TRA I CONCORRENTI DI «4 RISTORANTI»

Alberto Pinna per il "Corriere della Sera"

Bastonato a sangue, finito a colpi di accetta e infine sfregiato a coltellate sul viso. Almeno tre persone si sono accanite con ferocia su Alessio Madeddu, chef noto per aver partecipato nel 2018 a una puntata del reality «4 Ristoranti» di Alessandro Borghese. Spedizione punitiva, agguato forse per un regolamento di conti: la figlia lo ha trovato riverso nel sentiero davanti al ristorante «Sabor' e mari» (sapore di mare), che si affaccia su un'insenatura di fronte alla torre del Budello a Teulada, sud della Sardegna.

Madeddu, personaggio passionale e istintivo, con un passato burrascoso: era stato arrestato per aver tentato di uccidere due carabinieri schiacciandoli con una ruspa, dopo aver distrutto la loro jeep. La condanna a 6 anni e 8 mesi di carcere era stata appena mitigata dalla concessione degli arresti domiciliari che scontava nel suo locale. Il corpo è stato scoperto poco dopo le 9, l'omicidio risale a qualche ora prima, all'alba.

Lo chef ha cercato di difendersi, ha lottato, forse ha ferito qualcuno degli aggressori; le tracce della colluttazione sono state repertate dai carabinieri del Ris. Non ci sono testimoni né telecamere di sorveglianza in zona. Ieri sera gli investigatori hanno interrogato a lungo alcuni sospetti: è probabile che nelle prossime ore ci sia qualche fermo. L'ittiturismo di Madeddu è fra la marina di Teulada e il villaggio turistico Nuraghe, disabitato in questa stagione.

Il locale è stato gestito per anni dal padre e da una sorella, poi è subentrato lui e lo ha rilanciato. Era pescatore, abile particolarmente nella cattura di calamari e totani, e cuoco. Dopo la partecipazione allo show di Borghese, aveva intensificato le presenze sul web e aveva realizzato trasmissioni su una tv locale, con un format che definiva di «rock, amore e fantasia», cucina naturale («pescato e mangiato») e atmosfera nazional popolare.

Immancabilmente concludeva con un invito: «Venite, da me c'è sempre pesce freschissimo e si mangia a scoppio». Accoglieva i clienti con una vistosissima bandana, con la quale celava una calvizie avanzata; scherzava sulla sua barba «da servizi segreti» e «da pirata».

«Ma i miei conti - precisava - sono salati solo per chi mi è antipatico». Amava servire i piatti di fritture, calamari e totani appena pescati, accompagnandoli al ritmo di rock. Alla tappa sarda di «4 Ristoranti» Madeddu non aveva vinto e l'aveva presa malissimo, adombrando anche un «complotto»: «Meritavo, sono deluso».

Ma l'approdo in tv - ricordano a Teulada - lo aveva esaltato e convinto di essere un protagonista. Un anno fa l'aggressione ai carabinieri o, come minimizzava lui, «la lite». Guidava un furgone, era uscito fuori strada, rifiutò di consegnare i documenti. Balbettava, non volle sottoporsi all'alcoltest e insultò il sottufficiale che gli notificava il ritiro della patente «La pagherete». Ritornò poco dopo alla guida di una ruspa, rovesciò la jeep della pattuglia e tentò di travolgere i militari. Arrestato, fece quattro mesi in carcere. Forse la chiave che può dissipare il mistero dell'agguato sta proprio in quei mesi e in quelle persone conosciute da detenuto.

