5 apr 2022 17:49

UN "ROBODOG" SI AGGIRA PER SHANGHAI - LA PIU' GRANDE CITTA' DELLA CINA, IN LOCKDOWN PER IL COVID, HA SCHIERATO PER LE STRADE CANI-ROBOT CHE RIPETONO A LOOP MESSAGGI SULLA SICUREZZA: "INDOSSATE UNA MASCHERINA, LAVATEVI LE MANI, CONTROLLATE LA TEMPERATURA" - ANCHE SE FASTIDIOSI, SONO SEMPRE MEGLIO DEI DRONI-POLIZIOTTI CHE PUNTANO I TRASGRESSORI E... - VIDEO