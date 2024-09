"L’ULTIMA VOLTA CHE SONO ANDATO IN PINETA CON LA MIA FIDANZATA AVEVO 21 ANNI" - MARIO FALCONI, PRESIDENTE 79ENNE DEL X MUNICIPIO DI ROMA, RACCONTA LA SUA VERITÀ IN MERITO AL SEXGATE DI CUI È ACCUSATO: SAREBBE STATO SORPRESO DAI VIGILI MENTRE FACEVA SESSO IN MACCHINA NELLA PINETA DI OSTIA - INSIEME A LUI, LA SUA FIDANZATA, ALESSANDRA COLONNESE, 52ENNE SEGRETARIA DEL CIRCOLO PD DI OSTIA - FALCONI: "SONO TUTTE BUGIE, È UNA CONGIURA DI DILETTANTI ALLO SBARAGLIO" (PECCATO, VISTA L'ETA' SE AVESSE ANCORA VOGLIA DI UNA "CAMPORELLA" SAREBBE SOLO UN MERITO)

Estratto dell'articolo di Salvatore Giuffrida per www.repubblica.it

mario falconi 8

«Io mi sono candidato solo per amore del territorio, non volevo farlo. Non ho avuto neanche il tempo di portare in vacanza mia moglie perché si è ammalata subito dopo essere stato eletto. Ci ho messo 50 anni a conquistarmi la fiducia di tutta la gente che mi stima come medico. Ora mi chiedo... in che Paese vivo?».

Mario Falconi, 79 anni, da ottobre 2021 presidente del X Municipio, racconta a Repubblica la sua verità sul presunto sexgate.

sesso in macchina

Presidente, andiamo dritti al punto. È tutto vero?

«Sono tutte bugie, è una congiura di dilettanti allo sbaraglio. L’ultima volta che sono andato in pineta con la mia fidanzata avevo 21 anni e da allora non ci sono più andato perché rischiammo di essere aggrediti. Ho parlato con il comandante dei vigili urbani, magari venisse fuori un verbale. Ma non c’è e se ci fosse sarebbe fasullo perchè è una storia inventata».

E allora cos’è successo?

mario falconi 7

«È un attacco politico e credo di sapere anche la fonte ma ancora non posso fare nomi perchè sto componendo il puzzle: dico solo che si sono messi d’accordo alcuni personaggi di centrodestra e di centrosinistra che però non appartengono al perimetro comunale o municipale del Pd o fra le liste civiche. Mi riferisco a persone che non hanno cariche istituzionali e hanno studiato a tavolino una strategia su come attaccare un presidente libero e indipendente, quindi scomodo».

E sulle accuse secondo cui Alessandra Colonnese, segretaria del Pd di Ostia, era presente in Municipio e in giunta?

«Hanno fatto male i conti. L’interesse sulla sua presenza è stato in parte oscurato perchè l’attenzione è tutta sulla pineta. Colonnese non ha mai partecipato a riunioni di giunta e non è una presenza fissa in Municipio perché ha un suo lavoro che la impegna per larga parte della giornata. Non lavora in Municipio, e quando viene a trovarmi ci piace fare analisi politica e pranzare insieme.

sesso in macchina

Lei è separata e io vedovo, abbiamo deciso di fare un percorso personale insieme. Ci siamo messi insieme da due mesi e qualcuno ne ha approfittato per provare a farci del male. Credo di avere diritto a rifarmi una vita anche alla mia età ma purtroppo siamo ancora un paese arretrato fatto di gelosie e invidie ma anche di scarsa cultura politica». [...]

mario falconi 4 mario falconi 2 sesso in macchina mario falconi 6