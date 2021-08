"I RUSSI HANNO VIDEO DI ME CHE FACCIO SESSO PAZZESCO!" - IL "DAILY MAIL" PUBBLICA UN FILMATO IN CUI HUNTER BIDEN CONFESSA A UNA PROSTITUTA DI ESSERSI LASCIATO RUBARE UN COMPUTER DA ALCUNI SPACCIATORI RUSSI - IL FURTO RISALIREBBE AL 2018, QUANDO IL FIGLIO DEL PRESIDENTE USA SI LASCIO' COINVOLGERE A LAS VEGAS DA FESTINI A BASE DI SESSO E DROGA - E' LA TERZA VOLTA CHE HUNTER SI LASCIA SFUGGIRE IL PC... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Hunter Biden con la prostituta del video

Hunter Biden ha affermato che i russi hanno rubato un altro dei suoi laptop per ricattarlo. Sarebbe il terzo computer che il figlio del presidente degli Stati Uniti si è lasciato sfuggire: il primo lo ha abbandonato in un negozio di computer del Delaware, il secondo gli è stato sequestrato da agenti federali. Tutti e tre potrebbero contenere informazioni sensibili su Joe Biden con immagini, video e comunicazioni imbarazzanti sul figlio.

A dare la notizia è il Daily Mail, che ha ottenuto in esclusiva un video in cui il figlio del presidente, dopo aver ripreso con la videocamera una notte di sesso con una prostituta, dimentica di spegnerla e si riprende a confessare il furto.

Hunter Biden con la prostituta del video 4

Secondo quanto raccontato da Hunter, il laptop gli sarebbe stato sottratto da alcuni spacciatori russi durante un lungo soggiorno a base di droga a Las Vegas, «18 giorni in cui ho girato da una suite all’altra fino all’attico» a volte pagando 10.000 dollari a notte.

«Ho speso un sacco di soldi», dice Hunter alla prostituta. «Ero con questi ragazzi. L'unica ragazza era, non come te comunque... ogni notte diceva “ci saranno così tante persone qui, una fottuta festa pazzesca” e ogni notte non c'era nessuno».

Hunter Biden con la prostituta del video 3

Le affermazioni di Hunter sollevano la possibilità che sia stato preso di mira come parte di un'operazione di intelligence straniera contro Joe Biden. La storia del suo Macbook Pro 2015 è diventata famosa dopo che si è scoperto che due anni fa lo aveva abbandonato in un negozio di computer del Delaware.

DailyMail.com ha ottenuto una copia del disco rigido, ha incaricato esperti che ne hanno verificato l'autenticità ed ha esposto prove di corruzione scioccante e attività illegali nei suoi contenuti.

Hunter Biden con la prostituta del video 2

Secondo quanto riferito, un secondo laptop appartenente al figlio del presidente è stato sequestrato dagli agenti federali quando hanno fatto irruzione nell'ufficio del suo amico, lo psichiatra caduto in disgrazia Keith Ablow, l'anno scorso. Due fonti hanno riferito alla NBC che la DEA ha trovato il dispositivo durante l'esecuzione di un mandato di perquisizione nell'ufficio di Ablow nel Massachusetts dopo che era stato accusato di cattiva condotta professionale e gli era stata sospesa la licenza medica. Ablow non è stato accusato di alcun crimine e il laptop è stato restituito all'avvocato di Hunter.

Hunter Biden con la prostituta del video 5

Nel video Hunter descrive come il suo terzo laptop sia stato «rubato» una notte durante l'estate 2018 quando è quasi andato in overdose di droghe. «Sono uscito da solo dalla vasca idromassaggio, che pende dal bordo del fottuto piano superiore, con il vetro, è ridicolo. E così mi sono seduto lì e questo è l'ultimo che ricordo. E non svengo mai, mai».

«Mi sono svegliato e le uniche persone presenti erano Miguel, il ragazzo che corre freneticamente intorno a raccogliere le cose, l’altro Miguel – e Pierce, questo ragazzo, il suo amico. Avevano cacciato tutti. E avevano ripulito l'intero posto, tutto ok? E si stavano preparando per partire, e mi sono svegliato. E c'era questa russa di 35 anni, davvero carina, bruna pura».

«Si è rifiutata di andarsene e non hanno chiamato un'ambulanza. E all'inizio non sapevano se fossi morto o no».

Hunter Biden con la moglie e il figlioletto

Hunter ha detto che è stato dopo quella notte dissoluta che si è reso conto che il suo computer era scomparso. «Penso che quello abbia rubato il mio computer. Penso che loro tre, i tre ragazzi che erano come un gruppetto. Il concessionario e i suoi due ragazzi, li ho portati ovunque. Cazzo ovunque, merda fuori di testa».

Il figlio del presidente ha detto alla prostituta che il laptop presumibilmente rubato era anche pieno di video di sesso compromettenti. «Hanno video di me mentre lo faccio», ha detto. «Hanno video di me che faccio sesso pazzesco, cazzo, sai».

La prostituta ha chiesto a Hunter se era preoccupato che i presunti ladri russi avrebbero cercato di «ricattarlo». Hunter ha risposto: «Sì in qualche modo sì».

«Mio padre [incomprensibile] in corsa per la presidenza», le dice a bassa voce. «Se lo fanno, sanno anche che guadagno qualcosa come un trilione di dollari».

Hunter Biden

Hunter sembrava costernato dal fatto che se il video fosse stato venduto dai presunti ladri a società di notizie o porno, non sarebbe stato in grado di riavere personalmente i video espliciti. «Sono preoccupato che ottengano i soldi in anticipo e forse faranno un milione di dollari, forse ne faranno tre. Forse nessuno vuole vedermi nudo», ha detto.

«Forse è solo “interesse per le notizie” e siccome mio padre è un personaggio pubblico dicono “non dobbiamo pagarti nulla perché ti interessano le notizie regolari”». «Penso che dovresti batterli sul tempo», risponde la prostituta. «Penso che dovresti pubblicare il tuo video».

HUNTER BIDEN IN MUTANDE

Le foto sul disco rigido del laptop ottenute da DailyMail.com includono immagini del passaporto russo di una donna e foto di Hunter in topless che tira i capelli castani della donna mentre si inginocchia su un letto.

Altre foto mostrano la donna e tre giovani uomini che guidano verso l'ex casa in affitto di Hollywood Hills di Hunter, bevendo e festeggiando a bordo piscina, e due donne nude con Hunter a bordo piscina. Non è chiaro se la donna russa e i tre uomini siano le stesse persone accusate da Hunter di aver rubato il suo laptop.