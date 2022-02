"LA RUSSIA E' ENTRATA IN UNA NUOVA FASE DELLA SUA POLITICA ESTERA: LA DISTRUZIONE COSTRUTTIVA" - SERGEY KARAGANOV, UNO DEGLI UOMINI DIETRO ALLA POLITICA ESTERA DI PUTIN, SU "RUSSIA TODAY" SPIEGA CHE MOSCA PUNTA "ALLE GRANDE EURASIA", DI CUI LA SIBERIA SARA' PERNO FONDAMENTALE - "PER ORA L'OCCIDENTE E' SULLA BUONA STRADA PER UN LENTO MA INEVITABILE DECADIMENTO. ED E' PROPRIO PER QUESTO CHE HA DATO INIZIO A QUESTA NUOVA GUERRA FREDDA..."

Sergey Karaganov per Russia Today

vladimir putin in versione hitler

(l'autore è il professor Sergey Karaganov, presidente onorario del Consiglio russo per la politica estera e di difesa e supervisore accademico presso la School of International Economics and Foreign Affairs Higher School of Economics (HSE) di Mosca, nonché una delle eminenze grigie della politica estera di Vladimir Putin).

Sembra che la Russia sia entrata in una nuova era della sua politica estera - una “distruzione costruttiva”, chiamiamola così, del precedente modello di relazioni con l'Occidente. Parti di questo nuovo modo di pensare sono state viste negli ultimi 15 anni - a cominciare dal famoso discorso di Monaco di Vladimir Putin nel 2007 - ma molto sta diventando chiaro solo ora. Allo stesso tempo, gli sforzi poco brillanti per integrarsi nel sistema occidentale, pur mantenendo un atteggiamento ostinatamente difensivo, sono rimasti la tendenza generale nella politica e nella retorica russa.

VLADIMIR PUTIN

La distruzione costruttiva non è aggressiva. La Russia sostiene che non attaccherà nessuno né lo farà saltare in aria. Semplicemente non è necessario. Il mondo esterno offre alla Russia sempre più opportunità geopolitiche per lo sviluppo a medio termine così com'è. Con una grande eccezione. L'espansione della NATO e l'inclusione formale o informale dell'Ucraina rappresentano un rischio per la sicurezza del paese che Mosca semplicemente non accetterà.

vladimir putin

Per ora, l'Occidente è sulla buona strada per un lento ma inevitabile decadimento, sia in termini di affari interni ed esterni che anche di economia. Ed è proprio per questo che ha dato inizio a questa nuova Guerra Fredda dopo quasi cinquecento anni di dominio della politica, dell'economia e della cultura mondiale. Soprattutto dopo la sua vittoria decisiva negli anni '90 e metà degli anni 2000. Credo che molto probabilmente perderà, dimettendosi da leader globale e diventando un partner più ragionevole. Ma non troppo presto: la Russia dovrà riequilibrare i rapporti con una Cina amica, ma sempre più potente.

Attualmente, l'Occidente cerca disperatamente di difendersi da questo con una retorica aggressiva. Cerca di consolidarsi, giocando le sue ultime carte vincenti per invertire questa tendenza. Qualcuno sta cercando di usare l'Ucraina per danneggiare e neutralizzare la Russia. È importante impedire che questi tentativi convulsi si trasformino in una vera e propria situazione di stallo ed è importante contrastare le attuali politiche USA e NATO. Sono controproducenti e pericolose, anche se relativamente poco impegnative. Dobbiamo ancora convincere l'Occidente che sta solo facendo del male a sé stesso.

vladimir putin 8

Un'altra carta vincente è il ruolo dominante dell'Occidente nel sistema di sicurezza euro-atlantico esistente, istituito in un momento in cui la Russia era gravemente indebolita a seguito della Guerra Fredda. C'è del merito nel cancellare gradualmente questo sistema, principalmente rifiutando di prendervi parte e rispettando le sue regole obsolete, che per noi sono intrinsecamente svantaggiose. Per la Russia, la pista occidentale dovrebbe diventare secondaria rispetto alla sua diplomazia eurasiatica. Il mantenimento di relazioni costruttive con i paesi della parte occidentale del continente può facilitare l'integrazione nella Grande Eurasia per la Russia. Il vecchio sistema però è d'intralcio e quindi dovrebbe essere smantellato.

vladimir putin 7

Sarebbe bello se avessimo più tempo per farlo. Ma la storia mostra che, dal crollo dell'URSS 30 anni fa, poche nazioni post-sovietiche sono riuscite a diventare veramente indipendenti. E alcune potrebbero anche non arrivarci mai, per vari motivi. Questo è un argomento per un'analisi futura. In questo momento, posso solo sottolineare l'ovvio: la maggior parte delle élite locali non ha l'esperienza storica o culturale della costruzione dello stato. Non sono mai stati in grado di diventare il fulcro della nazione, non hanno avuto abbastanza tempo per questo. Quando lo spazio intellettuale e culturale condiviso è scomparso, ha danneggiato di più i piccoli paesi. Le nuove opportunità per costruire legami con l'Occidente non si sono rivelate sostitutive. Coloro che si sono trovati al timone di tali nazioni hanno venduto il loro paese a proprio vantaggio, perché non c'era un'idea nazionale per cui lottare.

vladimir putin 5

La maggior parte di questi paesi seguirà l'esempio degli Stati baltici, accettando il controllo esterno, o continuerà a perdere il controllo, cosa che in alcuni casi può essere estremamente pericolosa.

La domanda è: come "unire" le nazioni nel modo più efficiente e vantaggioso per la Russia, tenendo conto dell'esperienza zarista e sovietica, quando la sfera di influenza è stata estesa oltre ogni ragionevole limite e poi tenuta insieme a spese del nucleo dei Popoli russi?

Lasciamo per un altro giorno la discussione sull'“unificazione” che la storia ci impone. Questa volta, concentriamoci sulla necessità oggettiva di prendere una decisione difficile e adottare la politica della "distruzione costruttiva".

Le pietre miliari che abbiamo superato

vladimir putin 4

Oggi assistiamo all'inizio della quarta era della politica estera russa. La prima è iniziata alla fine degli anni '80, ed è stata un periodo di debolezza e delusioni. La nazione aveva perso la voglia di combattere, la gente voleva credere alla democrazia e che l'Occidente sarebbe venuto a salvarli. Tutto finì nel 1999 dopo le prime ondate di espansione della NATO, viste dai russi come una pugnalata alle spalle, quando l'Occidente fece a pezzi ciò che restava della Jugoslavia.

vladimir putin 3

Poi la Russia ha iniziato ad alzarsi in ginocchio e ricostruire, di nascosto, pur apparendo amichevole e umile. Il ritiro degli Stati Uniti dal Trattato ABM (antimissili balistici) ha segnalato la sua intenzione di riconquistare il suo dominio strategico, quindi la Russia ancora al verde ha preso la decisione fatale di sviluppare sistemi d'arma per sfidare le aspirazioni americane. Il discorso di Monaco, la guerra georgiana e la riforma dell'esercito, condotti nel mezzo di una crisi economica globale che segnò la fine dell'imperialismo globalista liberale occidentale (termine coniato da un eminente esperto di affari internazionali, Richard Sakwa) ha segnato il nuovo obiettivo per la politica estera della Russia: diventare ancora una volta una potenza mondiale leader in grado di difendere la propria sovranità e i propri interessi.

vladimir putin 2

A questo sono seguiti gli eventi in Crimea, Siria, la formazione militare e il blocco dell'Occidente dall'interferire negli affari interni della Russia, sradicando dal servizio pubblico coloro che hanno collaborato con l'Occidente a svantaggio della loro patria, anche mediante un uso magistrale della reazione dell'Occidente a quegli sviluppi. Man mano che le tensioni continuavano a crescere, guardare all'Occidente e mantenere le risorse lì diventava sempre meno redditizio.

L'incredibile ascesa della Cina e l’allearsi di fatto con Pechino a partire dagli anni 2010, il perno verso est, e la crisi multidimensionale che ha avvolto l'Occidente hanno portato a un grande cambiamento nell'equilibrio politico e geoeconomico a favore della Russia. Ciò è particolarmente pronunciato in Europa. Solo un decennio fa, l'UE vedeva la Russia come una periferia arretrata e debole del continente che cercava di fare i conti con le grandi potenze. Ora sta cercando disperatamente di aggrapparsi all'indipendenza geopolitica e geoeconomica che gli sta scivolando tra le dita.

vladimir putin 1

Il periodo del "ritorno alla grandezza" si è concluso tra il 2017 e il 2018. Successivamente, la Russia ha raggiunto un punto fermo. La modernizzazione è continuata, ma l'economia debole ha minacciato di mandarne all’aria i risultati. Le persone (me compreso) erano frustrate, temendo che la Russia ancora una volta avrebbe «strappato la sconfitta dalle fauci della vittoria». Ma quello si è rivelato essere un altro periodo di crescita, principalmente in termini di capacità di difesa.

L'ultimatum che la Russia ha emesso agli Stati Uniti e alla NATO alla fine del 2021, chiedendo loro di interrompere lo sviluppo di infrastrutture militari vicino ai confini russi e l'espansione a est, ha segnato l'inizio della "distruzione costruttiva". L'obiettivo non è semplicemente fermare la debole, seppur pericolosissima inerzia della spinta geostrategica dell'Occidente, ma anche iniziare a gettare le basi per un nuovo tipo di relazioni tra Russia e Occidente, diverso da quello su cui ci siamo stabiliti negli anni '90.

vladimir putin 2

Le capacità militari della Russia, il ritorno del senso di rettitudine morale, le lezioni apprese dagli errori del passato e una stretta alleanza con la Cina potrebbero significare che l'Occidente, che ha scelto il ruolo di avversario, inizierà a essere ragionevole, anche se non sempre. Quindi, tra un decennio o prima, spero, verrà costruito un nuovo sistema di sicurezza e cooperazione internazionale che questa volta includerà l'intera Grande Eurasia, e sarà basato sui principi delle Nazioni Unite e sul diritto internazionale, non su "regole" unilaterali che l'Occidente ha cercato di imporre al mondo negli ultimi decenni.

Correggere gli errori

stalin 2

Prima di andare oltre, lasciatemi dire che ho un'ottima opinione della diplomazia russa: è stata assolutamente brillante negli ultimi 25 anni. Mosca ha ricevuto una mano debole, ma è comunque riuscita a giocare un'ottima partita. In primo luogo, non ha permesso all'Occidente di "finirla". La Russia ha mantenuto il suo status formale di grande paese, mantenendo l'appartenenza permanente al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e mantenendo arsenali nucleari. Poi ha gradualmente migliorato la sua posizione globale facendo leva sui punti deboli dei suoi rivali e sui punti di forza dei suoi partner. Costruire una forte amicizia con la Cina è stato un risultato importante. La Russia ha alcuni vantaggi geopolitici che l'Unione Sovietica non aveva. A meno che, ovviamente, non torni alle aspirazioni di diventare una superpotenza globale, scelta che alla fine ha rovinato l'URSS.

ivan il terribile 2

Tuttavia, non dobbiamo dimenticare gli errori che abbiamo commesso per non ripeterli. Sono state la nostra pigrizia, debolezza e inerzia burocratica che hanno contribuito a creare e mantenere a galla il sistema ingiusto e instabile di sicurezza europea che abbiamo oggi.

La Carta di Parigi per una Nuova Europa, dalle belle parole, firmata nel 1990, conteneva una dichiarazione sulla libertà di associazione: i paesi potevano scegliere i loro alleati, cosa che sarebbe stata impossibile ai sensi della Dichiarazione di Helsinki del 1975. Poiché a quel punto il Patto di Varsavia era in fermento, questa clausola significava che la NATO sarebbe stata libera di espandersi. Questo è il documento a cui tutti continuano a fare riferimento, anche in Russia. Nel 1990, tuttavia, la NATO poteva almeno essere considerata un'organizzazione di “difesa”. Da allora l'alleanza e la maggior parte dei suoi membri hanno lanciato una serie di campagne militari aggressive - contro i resti della Jugoslavia, così come in Iraq e Libia.

cremlino

Dopo una chiacchierata a cuore aperto con Lech Walesa nel 1993, Boris Eltsin firmò un documento in cui affermava che la Russia «aveva compreso il piano della Polonia di aderire alla NATO». Quando Andrey Kozyrev, all'epoca ministro degli Esteri russo, venne a conoscenza dei piani di espansione della NATO nel 1994, iniziò un processo di trattativa per conto della Russia senza consultare il presidente. L'altra parte lo prese come un segno che la Russia era d'accordo con il concetto generale, dal momento che stava cercando di negoziare condizioni accettabili. Nel 1995 Mosca frenò, ma era troppo tardi: la diga era esplosa e spazzò via ogni riserva sugli sforzi di espansione dell'Occidente.

cremlino 1

Nel 1997, la Russia, essendo economicamente debole e completamente dipendente dall'Occidente, ha firmato l'Atto istitutivo sulle relazioni reciproche, la cooperazione e la sicurezza con la NATO. Mosca è stata in grado di ottenere alcune concessioni dall'Occidente, come l'impegno a non schierare grandi unità militari nei nuovi Stati membri. La NATO ha costantemente violato questo obbligo. Un altro accordo era di mantenere questi territori liberi dalle armi nucleari. Gli Stati Uniti non l'avrebbero comunque voluto, perché avevano cercato di prendere le distanze il più possibile da un potenziale conflitto nucleare in Europa (malgrado la volontà dei loro alleati), poiché avrebbe senza dubbio provocato un attacco nucleare contro l'America. In realtà, il documento legittimava l'espansione della NATO.

aquila bandiera russa

C'erano altri errori, non così gravi ma comunque estremamente dolorosi. La Russia ha partecipato al programma Partnership for Peace, il cui unico scopo era far sembrare che la NATO fosse pronta ad ascoltare Mosca, ma in realtà l'alleanza stava usando il progetto per giustificarne l'esistenza e l'ulteriore espansione. Un altro passo falso frustrante è stato il nostro coinvolgimento nel Consiglio NATO-Russia dopo l'aggressione in Jugoslavia. Gli argomenti discussi a quel livello mancavano disperatamente di sostanza. Avrebbero dovuto concentrarsi sulla questione veramente significativa: frenare l'espansione dell'alleanza e la costruzione della sua infrastruttura militare vicino ai confini russi. Purtroppo, questo non è mai arrivato all'ordine del giorno. Il Consiglio ha continuato ad operare anche dopo che la maggior parte dei membri della NATO hanno iniziato una guerra in Iraq e poi in Libia nel 2011.

ivan il terribile

È davvero un peccato che non abbiamo mai avuto il coraggio di dirlo apertamente: la NATO era diventata un aggressore che ha commesso numerosi crimini di guerra. […]

Capisco quelli in Occidente che sono abituati al sistema esistente che consente agli americani di acquistare l'obbedienza dei loro partner minori, e non solo in termini di supporto militare, mentre questi alleati possono risparmiare sulle spese di sicurezza vendendo parte della loro sovranità. Ma cosa ci guadagniamo da questo sistema? Soprattutto ora che è diventato ovvio che genera e intensifica il confronto ai nostri confini occidentali e nel mondo intero.

Il blocco è una minaccia anche per i suoi membri. Pur provocando il confronto, in realtà non garantisce protezione. Non è vero che l'articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico giustifichi la difesa collettiva se un alleato viene attaccato. Questo articolo non dice che questo è automaticamente garantito. Conosco la storia del blocco e le discussioni in America riguardo alla sua istituzione. So per certo che gli Stati Uniti non dispiegheranno mai armi nucleari per "proteggere" i loro alleati in caso di conflitto con uno stato nucleare.

PUTIN

Anche l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) è obsoleta. È dominata dalla NATO e dall'UE che utilizzano l'organizzazione per trascinare il confronto e imporre i valori e gli standard politici dell'Occidente a tutti gli altri. Fortunatamente, questa politica sta diventando sempre meno efficace.[…] È un'organizzazione antiquata con la missione di preservare le cose che sono obsolete. Negli anni '90 è servita come strumento per seppellire qualsiasi tentativo compiuto dalla Russia o da altri per creare un sistema di sicurezza europeo comune. […]

Per quanto riguarda la NATO, è molto chiaro cosa dobbiamo fare. Dobbiamo minare la legittimità morale e politica del blocco e rifiutare qualsiasi partnership istituzionale, poiché la sua controproduttività è evidente. Solo i militari dovrebbero continuare a comunicare, ma come canale ausiliario che integri il dialogo con il DOD e i ministeri della difesa delle principali nazioni europee. Dopotutto, non è Bruxelles a prendere decisioni strategicamente importanti.

putin biden

La stessa politica potrebbe essere adottata quando si tratta dell'OSCE. Sì, c'è una differenza, perché anche se questa è un'organizzazione distruttiva, non ha mai avviato guerre, destabilizzazione o uccisioni. Quindi dobbiamo ridurre al minimo il nostro coinvolgimento in questo formato. Alcuni dicono che questo è l'unico contesto che offre al ministro degli Esteri russo la possibilità di vedere i suoi omologhi. Questo non è vero. L'ONU può offrire un contesto ancora migliore. I colloqui bilaterali sono comunque molto più efficaci, perché è più facile per il blocco dirottare l'agenda quando c'è una folla. Anche l'invio di osservatori e forze di pace attraverso le Nazioni Unite avrebbe molto più senso.

vladimir putin 3

Il formato dell'articolo limitato non mi consente di soffermarmi su politiche specifiche per ciascuna organizzazione europea, come ad esempio il Consiglio d'Europa. Ma definirei il principio generale in questo modo: collaboriamo dove vediamo vantaggi per noi stessi e manteniamo le distanze altrimenti.

Trent'anni nell'attuale sistema delle istituzioni europee hanno dimostrato che continuare con esso sarebbe stato dannoso. In passato, potevamo sognare che l'Europa ci avrebbe aiutato a rafforzare la sicurezza, nonché la modernizzazione politica ed economica. Invece, stanno minando la sicurezza, quindi perché dovremmo copiare il sistema politico disfunzionale e in deterioramento dell'Occidente? Abbiamo davvero bisogno di questi nuovi valori che hanno adottato?

Dovremo limitare l'espansione rifiutando di cooperare all'interno di un sistema in erosione. Si spera che, prendendo una posizione ferma e lasciando i nostri vicini della civiltà dell'Occidente a se stessi, li aiuteremo davvero. Le élite potrebbero tornare a una politica meno suicida che sarebbe più sicura per tutti. Ovviamente, dobbiamo essere intelligenti nel toglierci dall'equazione e assicurarci di ridurre al minimo i danni collaterali che inevitabilmente il sistema in errore causerà. Ma mantenerlo nella sua forma attuale è semplicemente pericoloso.

Politiche per la Russia di domani

putin xi jinping

Mentre l'ordine globale esistente continua a sgretolarsi, sembra che la via più prudente per la Russia sarebbe quella di restare fuori il più a lungo possibile - mettersi al riparo tra le mura della sua "fortezza neo-isolazionista" e occuparsi di questioni interne. Ma questa volta, la storia ci chiede di agire. Molti dei miei suggerimenti riguardo all'approccio di politica estera che ho provvisoriamente chiamato "distruzione costruttiva" emergono naturalmente dall'analisi presentata sopra.

Non c'è bisogno di interferire o cercare di influenzare le dinamiche interne dell'Occidente, le cui élite sono abbastanza disperate da iniziare una nuova guerra fredda contro la Russia. Quello che dovremmo fare invece è utilizzare vari strumenti di politica estera, compresi quelli militari, per stabilire alcune linee rosse. Nel frattempo, mentre il sistema occidentale continua a orientarsi verso il degrado morale, politico ed economico, le potenze non occidentali (con la Russia come attore principale) vedranno inevitabilmente rafforzarsi le loro posizioni geopolitiche, geoeconomiche e geoideologiche.

putin

I nostri partner occidentali, prevedibilmente, cercano di reprimere le richieste della Russia di garanzie di sicurezza e di sfruttare il processo diplomatico in corso per prolungare la durata delle proprie istituzioni. Non c'è bisogno di rinunciare al dialogo o alla cooperazione in materia di commercio, politica, cultura, istruzione e sanità, ogniqualvolta sia utile. Ma dobbiamo anche usare il tempo che abbiamo per aumentare la pressione politico-militare, psicologica e persino tecnico-militare - non tanto sull'Ucraina, il cui popolo è stato trasformato in carne da cannone per una nuova Guerra Fredda - ma sull’Occidente collettivo, per costringerlo a cambiare idea e a fare un passo indietro rispetto alle politiche che ha perseguito negli ultimi decenni. Non c'è nulla da temere per l'escalation del confronto: abbiamo visto crescere le tensioni anche mentre la Russia cercava di placare il mondo occidentale. Quello che dovremmo fare è prepararci a un più forte respingimento da parte dell'Occidente; inoltre, la Russia dovrebbe essere in grado di offrire al mondo un'alternativa a lungo termine: un nuovo quadro politico basato sulla pace e sulla cooperazione.

Naturalmente, è utile ricordare di tanto in tanto ai nostri partner che esiste un'alternativa reciprocamente vantaggiosa a tutto ciò.

le vie del gas russo

Se la Russia metterà in atto politiche ragionevoli ma decise (anche a livello nazionale), supererà con successo (e in modo relativamente pacifico) l'ultima ondata di ostilità occidentale. Come ho scritto prima, abbiamo buone possibilità di vincere questa Guerra Fredda.

Ciò che ispira l'ottimismo è anche il record passato della Russia: siamo riusciti più di una volta a domare le ambizioni imperiali delle potenze straniere - per il nostro bene e per il bene dell'umanità nel suo insieme. La Russia è stata in grado di trasformare aspiranti imperi in vicini addomesticati e relativamente innocui: la Svezia dopo la battaglia di Poltava, la Francia dopo Borodino, la Germania dopo Stalingrado e Berlino.

Possiamo trovare uno slogan per la nuova politica russa nei confronti dell'Occidente in un verso di "Gli Sciti" di Alexander Blok, una poesia brillante che sembra particolarmente attuale oggi: «Unisciti a noi, allora! Lascia la guerra e gli allarmi della guerra, / E afferra la mano della pace e dell'amicizia. / Finché c'è ancora tempo, compagni, abbassate le braccia! / Uniamoci in vera fraternità!».

vladimir putin

Nel tentativo di sanare le nostre relazioni con l'Occidente (anche se ciò richiede una medicina amara), dobbiamo ricordare che, sebbene culturalmente vicino a noi, il mondo occidentale sta finendo il tempo - in effetti, da due decenni ormai. È essenzialmente in modalità di controllo dei danni, cercando la cooperazione quando possibile. Le vere prospettive e sfide del nostro presente e futuro risiedono nell'est e nel sud. Prendere una linea più dura con le nazioni occidentali non deve distrarre la Russia dal mantenere il suo perno verso est. E abbiamo visto rallentare questo perno negli ultimi due o tre anni, specialmente quando si tratta di sviluppare territori al di là dei Monti Urali.

Non dobbiamo permettere che l'Ucraina diventi una minaccia alla sicurezza per la Russia. Detto questo, sarebbe controproducente spendervi troppe risorse amministrative e politiche (per non dire economiche). La Russia deve imparare a gestire attivamente questa situazione instabile, a mantenerla entro i limiti. La maggior parte dell'Ucraina è stata sterilizzata dalla propria élite antinazionale, corrotta dall'Occidente e infettata dal patogeno del nazionalismo militante.

putin

Sarebbe molto più efficace investire in Oriente, nello sviluppo della Siberia. Creando condizioni di lavoro e di vita favorevoli, attireremo non solo cittadini russi, ma anche persone provenienti da altre parti dell'ex impero russo, compresi gli ucraini. Questi ultimi, storicamente, hanno contribuito moltissimo allo sviluppo della Siberia.

Consentitemi di ribadire un punto dei miei altri articoli: è stata l'incorporazione della Siberia sotto Ivan il Terribile che ha reso la Russia una grande potenza, non l'adesione dell'Ucraina sotto Aleksey Mikhaylovich, noto con il soprannome de "il più pacifico". È giunto il momento di smetterla di ripetere l'affermazione falsa e così sorprendentemente polacca di Zbigniew Brzezinski secondo cui la Russia non può essere una grande potenza senza l'Ucraina. Il contrario è molto più vicino alla verità: la Russia non può essere una grande potenza quando è gravata da un'Ucraina sempre più ingombrante, un'entità politica creata da Lenin che in seguito si espanse verso ovest sotto Stalin.

STATUA DI LENIN GUARDA PUTIN

Il percorso più promettente per la Russia è lo sviluppo e il rafforzamento dei legami con la Cina. Una partnership con Pechino moltiplicherà molte volte il potenziale di entrambi i paesi. Se l'Occidente porta avanti le sue politiche aspramente ostili, non sarebbe irragionevole considerare un'alleanza temporanea di difesa di cinque anni con la Cina. Naturalmente bisogna anche stare attenti a non avere le 'vertigini di successo' sulla pista cinese, per non tornare al modello medievale del Regno di Mezzo della Cina, cresciuto trasformando i suoi vicini in vassalli. Dovremmo aiutare Pechino in ogni modo possibile per evitare che subisca una sconfitta anche momentanea nella nuova Guerra Fredda scatenata dall'Occidente. Quella sconfitta indebolirebbe anche noi. Inoltre, sappiamo fin troppo bene in cosa si trasforma l'Occidente quando pensa di vincere.

MEME SU LENIN CHE INVENTA L'UCRAINA

Chiaramente, una politica orientata all'Est non deve concentrarsi esclusivamente sulla Cina. Sia l'Est che il Sud sono in crescita nella politica, nell'economia e nella cultura globali, il che è in parte dovuto al nostro indebolimento della superiorità militare dell'Occidente, la fonte primaria dei suoi 500 anni di egemonia.

Quando arriverà il momento di stabilire un nuovo sistema di sicurezza europeo che sostituisca quello esistente pericolosamente obsoleto, lo si dovrà fare nel quadro di un più grande progetto eurasiatico. Nulla di utile può nascere dal vecchio sistema euro-atlantico.

È evidente che il successo richiede lo sviluppo e la modernizzazione del potenziale economico, tecnologico e scientifico del paese, tutti pilastri della potenza militare di un paese, che rimane la spina dorsale della sovranità e della sicurezza di qualsiasi nazione. La Russia non può avere successo senza migliorare la qualità della vita per la maggior parte della sua popolazione: questo include prosperità generale, assistenza sanitaria, istruzione e ambiente.

vladimir putin firma il riconoscimento di donetsk e lugansk

La restrizione delle libertà politiche, inevitabile di fronte all'Occidente collettivo, non deve in alcun modo estendersi alla sfera intellettuale. Questo è difficile, ma realizzabile. Per la parte della popolazione talentuosa e creativa che è pronta a servire il proprio paese, dobbiamo preservare quanta più libertà intellettuale possibile. Lo sviluppo scientifico attraverso le "sharashka" in stile sovietico (laboratori di ricerca e sviluppo che operano all'interno del sistema dei campi di lavoro sovietici) non è qualcosa che funzionerebbe nel mondo moderno. La libertà accresce i talenti del popolo russo e l'inventiva scorre nel nostro sangue. Anche in politica estera, la libertà dai vincoli ideologici di cui godiamo ci offre enormi vantaggi rispetto ai nostri vicini più chiusi. La storia ci insegna che la brutale restrizione della libertà di pensiero imposta dal regime comunista al suo popolo ha portato l'Unione Sovietica alla rovina. La conservazione della libertà personale è una condizione essenziale per lo sviluppo di qualsiasi nazione.

putin

Se vogliamo crescere come società ed essere vittoriosi, è assolutamente vitale che sviluppiamo una spina dorsale spirituale: un'idea nazionale, un'ideologia che unisca e illumini la strada da seguire. È una verità fondamentale che le grandi nazioni non possono essere veramente grandi senza una tale idea al centro. Questo fa parte della tragedia che ci è accaduta negli anni '70 e '80. Si spera che la resistenza delle élite dominanti al progresso di una nuova ideologia, radicata nei dolori dell'era comunista, stia cominciando a svanire. Il discorso di Vladimir Putin alla riunione annuale dell'ottobre 2021 del Valdai Discussion Club è stato un potente segnale rassicurante al riguardo.

Come il numero sempre crescente di filosofi e autori russi, ho avanzato la mia visione dell '"idea russa". (Mi scuso per aver dovuto fare nuovamente riferimento alle mie pubblicazioni: è un inevitabile effetto collaterale di dover attenersi al formato).

putin

Domande per il futuro

E ora discutiamo di un aspetto significativo, ma per lo più trascurato, della nuova politica che deve essere affrontato. Dobbiamo respingere e riformare il fondamento ideologico obsoleto e spesso dannoso delle nostre scienze sociali e della vita pubblica affinché questa nuova politica venga attuata, per non parlare del successo.

Questo non significa che dobbiamo respingere ancora una volta i progressi nelle scienze politiche, nell'economia e negli affari esteri dei nostri predecessori. I bolscevichi hanno cercato di scaricare le idee sociali della Russia zarista – tutti sanno come è andata a finire. Abbiamo rifiutato il marxismo e ne siamo stati felici. Ora, stufi di altri principi, ci rendiamo conto che eravamo troppo impazienti. Marx, Engels e Lenin avevano idee solide nella loro teoria dell'imperialismo che potremmo usare.

putin e lukashenko guardano le esercitazioni militari

Le scienze sociali che studiano i modi della vita pubblica e privata devono tener conto del contesto nazionale, per quanto inclusivo voglia apparire. Deriva dalla storia nazionale e, in definitiva, ha lo scopo di aiutare le nazioni e/o il loro governo e le élite. L'applicazione insensata di soluzioni valide da un paese all'altro sono inutili e creano solo abomini.

Dobbiamo iniziare a lavorare per l'indipendenza intellettuale dopo aver raggiunto la sicurezza militare e la sovranità politica ed economica. Nel nuovo mondo, è obbligatorio raggiungere lo sviluppo ed esercitare influenza. Mikhail Remizov, un importante politologo russo, è stato il primo, per quanto ne so, a chiamare questa "decolonizzazione intellettuale".

Dopo aver trascorso decenni all'ombra del marxismo importato, abbiamo iniziato una transizione verso un'altra ideologia straniera di democrazia liberale nell'economia e nelle scienze politiche e, in una certa misura, anche nella politica estera e nella difesa. Questo fascino non ci ha fatto bene: abbiamo perso terra, tecnologia e persone. A metà degli anni 2000, abbiamo iniziato ad esercitare la nostra sovranità, ma abbiamo dovuto fare affidamento sui nostri istinti piuttosto che su chiari principi scientifici e ideologici nazionali (di nuovo – non può essere altro).

zelensky putin

Per illustrare questo punto, ecco alcune domande scelte a caso dalla mia lunghissima lista.

Inizierò con questioni esistenziali, puramente filosofiche. Cosa viene prima negli esseri umani, lo spirito o la materia? E nel senso politico più banale, cosa guida le persone e gli stati nel mondo moderno? Per i comunisti marxisti e liberali, la risposta è l'economia. Ricorda solo che fino a poco tempo fa la frase del famoso Bill Clinton «È l'economia, stupido» era considerata un assioma. Ma le persone cercano qualcosa di più grande quando il bisogno fondamentale di cibo è soddisfatto. Amore per la loro famiglia, la loro patria, desiderio di dignità nazionale, libertà personali, potere e fama. La gerarchia dei bisogni ci è ben nota da quando Maslow la introdusse negli anni '40 e '50 nella sua famosa piramide. Il capitalismo moderno, tuttavia, lo ha distorto, costringendo il consumo in continua espansione attraverso i media tradizionali all'inizio e le reti digitali onnicomprensive in seguito, per ricchi e poveri, ciascuno secondo le proprie capacità.

VLADIMIR PUTIN

Cosa possiamo fare quando il capitalismo moderno, privato di fondamenti morali o religiosi, incita al consumo illimitato, abbattendo i confini morali e geografici ed entra in conflitto con la natura, minacciando l'esistenza stessa della nostra specie? Noi russi capiamo meglio di chiunque altro che imprenditori e capitalisti spinti dal desiderio di costruire ricchezza avranno conseguenze disastrose per la società e l'ambiente (il modello di economia socialista non era esattamente rispettoso dell'ambiente).

Cosa facciamo con gli ultimi valori del rifiuto della storia, della tua patria, del genere e delle convinzioni, così come dei movimenti LGBT aggressivi e ultrafemministi? Rispetto il diritto di seguirli, ma penso che siano post-umanisti. Dovremmo trattare questo solo come un altro stadio dell'evoluzione sociale? Non credo. Dovremmo cercare di scongiurarlo, limitarne la diffusione e aspettare che la società sopravviva a questa epidemia morale? O dovremmo combatterlo attivamente, guidando la maggioranza dell'umanità che aderisce ai cosiddetti valori “conservatori” o, per dirla semplicemente, ai normali valori umani? Dovremmo entrare nella lotta intensificando un confronto già pericoloso con le élite occidentali?

vladimir putin

Lo sviluppo tecnologico e l'aumento della produttività del lavoro hanno contribuito a sfamare la maggior parte delle persone, ma il mondo stesso è scivolato nell'anarchia e molti principi guida sono andati perduti a livello globale. I problemi di sicurezza, forse, stanno nuovamente prevalendo sull'economia. Gli strumenti militari e la volontà politica potrebbero prendere il comando d'ora in poi.

Che cos'è la deterrenza militare nel mondo moderno? È una minaccia causare danni alle risorse nazionali e individuali o alle risorse estere e alle infrastrutture dell'informazione a cui le élite occidentali di oggi sono così strettamente legate? Che ne sarà del mondo occidentale se questa infrastruttura verrà demolita?

olaf scholz vladimir putin

E una domanda correlata: qual è la parità strategica di cui parliamo ancora oggi? È una sciocchezza straniera scelta dai leader sovietici che hanno risucchiato il loro popolo in una corsa agli armamenti estenuante a causa del loro complesso di inferiorità e della sindrome del 22 giugno 1941? Sembra che stiamo già rispondendo a questa domanda, anche se continuiamo a sfornare discorsi sull'uguaglianza e sulle misure simmetriche.

E qual è questo controllo degli armamenti che molti ritengono strumentale? È un tentativo di frenare la costosa corsa agli armamenti vantaggiosa per l'economia più ricca, di limitare il rischio di ostilità o qualcosa di più: uno strumento per legittimare la corsa, lo sviluppo delle armi e il processo di programmi non necessari sul tuo avversario? Non c'è una risposta ovvia a questo.

Sergei Lavrov e Vladimir Putin

Ma torniamo alle domande più esistenziali.

La democrazia è davvero l'apice dello sviluppo politico? O è solo un altro strumento che aiuta le élite a controllare la società, se non stiamo parlando della pura democrazia di Aristotele (che ha anche alcuni limiti)? Ci sono molti strumenti che vanno e vengono man mano che la società e le condizioni cambiano. A volte li abbandoniamo solo per riportarli indietro quando è il momento giusto e c'è una richiesta esterna e interna per loro. Non sto chiedendo un autoritarismo illimitato o una monarchia. Penso che abbiamo già esagerato con la centralizzazione, soprattutto a livello di governo municipale. Ma se questo è solo uno strumento, non dovremmo smettere di fingere di lottare per la democrazia e metterlo in chiaro: vogliamo le libertà personali, una società prospera, la sicurezza e la dignità nazionale? Ma come giustifichiamo il potere con il popolo allora?

putin

Lo Stato è davvero destinato a morire, come credevano i marxisti e i globalisti liberali, sognando alleanze tra corporazioni transnazionali, ONG internazionali (entrambe sono state nazionalizzate e privatizzate) e organismi politici sovranazionali? Vedremo per quanto tempo l'UE potrà sopravvivere nella sua forma attuale. Si noti che non voglio dire che non c'è motivo di unire gli sforzi nazionali per il bene superiore, come l'abbattimento di costose barriere doganali o l'introduzione di politiche ambientali congiunte. O non è meglio concentrarsi sullo sviluppo del proprio stato e sul sostegno dei vicini, ignorando i problemi globali creati da altri? Non ci daranno fastidio se ci comportiamo in questo modo?

Qual è il ruolo della terra e dei territori? È una risorsa in diminuzione, un peso come si credeva solo di recente tra gli scienziati politici? O il più grande tesoro nazionale, soprattutto di fronte alla crisi ambientale, ai cambiamenti climatici, al crescente deficit di acqua e cibo in alcune regioni e alla totale mancanza in altre?

Cosa dovremmo fare allora con centinaia di milioni di pakistani, indiani, arabi e altri le cui terre potrebbero presto essere inabitabili? Dovremmo invitarli ora come hanno iniziato a fare gli Stati Uniti e l'Europa negli anni '60, attirando i migranti per abbassare il costo del lavoro locale e minare i sindacati? O dovremmo prepararci a difendere i nostri territori dagli estranei? In tal caso, dovremmo abbandonare ogni speranza di sviluppare la democrazia, come mostra l'esperienza di Israele con la sua popolazione araba.

putin

Lo sviluppo della robotica, che è attualmente in uno stato pietoso, aiuterà a compensare la mancanza di forza lavoro e a rendere nuovamente vivibili quei territori? Qual è il ruolo degli indigeni russi nel nostro paese, considerando che il loro numero continuerà inevitabilmente a ridursi? Dato che i russi sono stati storicamente un popolo aperto, le prospettive potrebbero essere ottimistiche. Ma finora non è chiaro.

Posso andare avanti all'infinito, soprattutto quando si tratta di economia. Queste domande devono essere poste ed è fondamentale trovare risposte il prima possibile per crescere ed essere al top. La Russia ha bisogno di una nuova economia politica, libera dai dogmi marxisti e liberali, ma qualcosa di più dell'attuale pragmatismo su cui si basa la nostra politica estera. Deve includere un idealismo orientato al futuro, una nuova ideologia russa che incorpori la nostra storia e le nostre tradizioni filosofiche. Questo fa eco alle idee avanzate dall'accademico Pavel Tsygankov.

Vladimir Putin

Credo che questo sia l'obiettivo finale di tutte le nostre ricerche in materia di affari esteri, scienze politiche, economia e filosofia. Questo compito è al di là del difficile. Possiamo continuare a contribuire alla nostra società e al nostro paese solo rompendo i nostri vecchi schemi di pensiero. Ma per concludere con una nota ottimistica, ecco un pensiero umoristico: non è tempo di riconoscere che l'argomento dei nostri studi – affari esteri, politiche interne ed economia – è il risultato di un processo creativo che coinvolge masse e leader allo stesso modo? Riconoscere che è, in un certo senso, arte? In larga misura, sfida ogni spiegazione e deriva dall'intuizione e dal talento. E quindi siamo come esperti d'arte: ne parliamo, individuiamo tendenze e insegniamo agli artisti – alle masse e ai leader – la storia, che è loro utile. Spesso ci perdiamo nel teorico, però.

A volte facciamo la storia: pensate a Evgeny Primakov o a Henry Kissinger. Ma direi che non gli importava quali approcci a questa storia dell'arte rappresentassero. Hanno attinto alla loro conoscenza, esperienza personale, principi morali e intuizione. Mi piace l'idea di essere una specie di esperto d'arte e credo che possa rendere un po' più facile lo scoraggiante compito di rivedere i dogmi.

Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta online dalla rivista Russia in Global Affairs.