Josep Borrell e Volodymyr Zelensky
ambasciatore russo a roma razov
"LA RUSSIA USA IL GRANO COME STRUMENTO DI RICATTO" - IL NUMERO UNO DELLA POLITICA ESTERA UE JOSEP BORRELL ATTACCA MOSCA: "HA TRASFORMATO IL MAR NERO IN UNA ZONA DI GUERRA, BLOCCANDO LE SPEDIZIONI DI GRANO E FERTILIZZANTI DALL'UCRAINA" - INTANTO A ROMA L'AMBASCIATORE RUSSO RAZOV CRITICA L'INVIO DI ARMI A KIEV: "E' BEN LUNGI DALL'ESSERE CONDIVISO DA TUTTI, ANCHE IN ITALIA" - L'OLIGARCA RUSSO SECHIN: "CON LE SANZIONI L'EUROPA STA COMPIENDO UN SUICIDIO ENERGETICO"...-
Josep Borrell e Volodymyr Zelensky
ambasciatore russo a roma razov
ATTENTI ALLE PAROLE DI PUTIN SUI CONFINI! “L'UNIONE SOVIETICA ERA LA RUSSIA STORICA”, MAD VLAD NEL DISCORSO A SAN PIETROBURGO HA FATTO CAPIRE CHE LE SUE AMBIZIONI DI RICONQUISTA NON SI FERMANO ALL'UCRAINA – LA DOCCIA GELATA QUANDO IL PRESIDENTE DEL KAZAKHSTAN TOKAEV (DEL QUALE IL LEADER RUSSO HA SBAGLIATO PER L'ENNESIMA VOLTA LA PRONUNCIA DEL NOME) HA DICHIARATO CHE IL SUO PAESE SI RIFIUTA DI RICONOSCERE I SEPARATISTI FILO RUSSI DEL DONBASS, IN NOME DEI QUALI, A SENTIRE IL CREMLINO, BISOGNAVA LANCIARE LA GUERRA…
STOCCAGGIO? STOCAZZO! – L’OCCIDENTE HA REGALATO AI CINESI IL MONOPOLIO ASSOLUTO NON SOLTANTO DELLA PRODUZIONE, MA ANCHE DELLE MATERIE PRIME FONDAMENTALI! PER CAPIRCI: SU 260MILA TONNELLATE DELLE FAMOSE “TERRE RARE” ESTRATTE NEL MONDO, 135MILA SONO STATE PORTATE ALLA LUCE IN CINA! – PECHINO CONTINUA A STOCCARE, MENTRE NOI SIAMO SENZA RISERVE: DETIENE IL 93% DELLE SCORTE MONDIALI DI RAME, IL 74% DI ALLUMINIO, IL 68% DI MAIS E IL 51% DI FRUMENTO…
"CON AMBER HEARD ERAVANO TUTTI MOLTO A DISAGIO. LE SUE SEMBRAVANO LACRIME DI COCCODRILLO" - LA TRASMISSIONE TV "GOOD MORNING AMERICA" HA INTERVISTATO UNO DEI GIURATI CHE HA CONDANNATO L'ATTRICE A RISARCIRE L'EX MARITO CON 10,3 MILIONI DI DOLLARI PER DIFFAMAZIONE - "ABBIAMO RITENUTO QUELLO CHE DICEVA DEPP PIU' CREDIBILE" - "IL MOMENTO IN CUI LA GIURIA SI E' CONVINTA DELLA COLPEVOLEZZA DI HEARD E' STATO..." - VIDEO
AVVISATE IL CT MANCINI – IL MIGLIOR DIFENSORE DELLA SCORSA STAGIONE, GREISON BREMER NON ESCLUDE L’AZZURRO: "SOGNO IL BRASILE MA SE UN GIORNO L'ITALIA MI CHIAMASSE, ANDREI" - LA MOGLIE HA AVVIATO LA PRATICA PER OTTENERE LA CITTADINANZA ITALIANA. UNA VOLTA RICEVUTA, ANCHE IL MARITO POTRÀ FARE ALTRETTANTO. DIFFICILE PERÒ CHE IL CT DELLA SELECAO, TITE, SI PRIVI DI UN DIFENSORE DELL'AFFIDABILITÀ DI BREMER, REGALANDOLO A MANCINI – LA PROSSIMA STAGIONE BREMER NON GIOCHERA’ CON IL TORO: ANDRA’ ALL’INTER?
CAFONALINO! – CHE CI FACEVANO MILLY CARLUCCI, ELISABETTA BELLONI E FRANCESCA VERDINI INSIEME IN CAMPIDOGLIO? ALLA CERIMONIA DEL PREMIO "ATENA DONNA 2022" TANTI VOLTI DELLA MEDICINA, DELLA CULTURA E DELLA POLITICA: LA DIRETTRICE DEL DIS HA CONSEGNATO IL RICONOSCIMENTO ALLA RETTRICE DELLA SAPIENZA, ANTONELLA POLIMENI, GIANNI LETTA HA PREMIATO IL PROFESSOR STANISLAO RIZZO, CHE SI È ANCHE CONFRONTATO CON GIULIO MAIRA E ANTONIO REBUZZI SULL’INTERAZIONE TRA ORGANI, RAGIONE E SENTIMENTI – LAURA MATTARELLA, ANNA FENDI, LUANA RAVEGNINI: TUTTI GLI OSPITI
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
AVETE AVUTO IL COVID? CI SONO UNA BUONA E UNA CATTIVA NOTIZIA – SECONDO UNO STUDIO CINESE PUBBLICATO SU “LANCET”, OLTRE LA METÀ DI CHI HA CONTRATTO IL VIRUS IN FASE ACUTA ACCUSA ANCORA DISTURBI DOPO 24 MESI. MA NON DISPERATE: I SINTOMI VANNO GRADUALMENTE ATTENUANDOSI NEL TEMPO - I PROBLEMI PIÙ SPESSO SEGNALATI SONO STATI LA STANCHEZZA GENERALIZZATA, FIATO CORTO E I DISTURBI DEL SONNO AL QUALE SI AGGIUNGONO STATI D’ANSIA A DEPRESSIONE – MA ANCORA NON È CHIARO COSA SUCCEDERÀ CON L’ARRIVO DELLE…