Amnesty International ha accusato il governo di El Salvador di aver commesso «massicce violazioni dei diritti umani» durante la straordinaria repressione messa in piedi dal presidente Nayib Bukele: più di 36.000 persone sono state arrestate in poco più di due mesi.

La repressione è stata voluta dal presidente autoritario del paese centroamericano alla fine di marzo dopo un'improvvisa esplosione di spargimenti di sangue. In un solo fine settimana erano stati compiuti 87 omicidi.

La risposta di Bukele a quegli omicidi è stata rapida e severa, e i legislatori filo-governativi hanno approvato uno stato d'eccezione draconiano entrato nel suo terzo mese la scorsa settimana. Questa settimana, il ministro della sicurezza di Bukele, Gustavo Villatoro, ha affermato che 36.277 persone sono state detenute dall'inizio della loro “guerra alle bande”: 31.163 uomini e 5.114 donne.

Se fosse vero, ciò significherebbe che negli ultimi due mesi in El Salvador sono state arrestate più persone che nell'intero anno. La popolazione delle carceri già sovraffollate del Paese sarebbe quasi raddoppiata da marzo, mentre quasi il 2% dell'intera popolazione adulta del Paese si ritroverebbe dietro le sbarre.

«Quello che stiamo facendo è rispondere... alle richieste di milioni di salvadoregni che sono stufi di vivere sotto il controllo di questi gruppi terroristici», ha detto Villatoro alla televisione di stato mercoledì mentre Bukele celebrava il suo terzo anno al potere.

«[I critici] non hanno colto le trasformazioni che il presidente Nayib Bukele sta apportando a questo paese», ha aggiunto Villatoro. Ha affermato che il populista di 40 anni aveva mostrato "grande coraggio" nello sfidare le famigerate bande che si erano generate negli Stati Uniti negli anni '80 e avevano preso il controllo di gran parte di El Salvador dopo che si era conclusa nel 1992 una sanguinosa guerra civile durata 12 anni.

Sondaggi indipendenti suggeriscono che molti dei 6 milioni di cittadini di El Salvador sono d'accordo, e i già altissimi indici di approvazione di Bukele sono in aumento da quando è stato imposto lo stato di emergenza.

Eppure attivisti, critici e membri della comunità internazionale nutrono profonde perplessità circa la straordinaria ondata di arresti, la sospensione delle libertà civili fondamentali e del giusto processo e la detenzione di centinaia, forse migliaia di cittadini innocenti provenienti da comunità per lo più impoverite.

Almeno 21 prigionieri sono morti durante la custodia, secondo El Diario de Hoy, un quotidiano locale, e molte di queste vittime avrebbero subito segni di violenza o tortura. Secondo quanto riferito, alcuni degli arrestati hanno appena 12 anni.

Erika Guevara Rosa, direttrice di Amnesty International per le Americhe, ha affermato che nel corso degli anni sono state imposte politiche di criminalità dura e brutale in molte parti dell'America Latina, da El Salvador e Messico, al Brasile e alla Colombia, con risultati “perversi”.

«Ma di certo non avevamo mai assistito a detenzioni arbitrarie su così vasta scala in un così breve lasso di tempo», ha aggiunto l'attivista che si trova nella capitale di El Salvador, San Salvador, per denunciare quella che ha definito una crisi «estremamente angosciante».

«È semplicemente devastante sentire che le famiglie – persone che già vivono in povertà e non hanno accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'acqua potabile – ora devono preoccuparsi, non solo di dove e come sono i loro familiari, ma anche se saranno le prossime persone ad essere arrestate», ha aggiunto Guevara Rosa.

I cartelloni di propaganda che punteggiano le strade e le autostrade di El Salvador esortano i passanti a denunciare sospetti criminali chiamando una linea dedicata. «Abbiamo bisogno del tuo aiuto per continuare a catturare i terroristi», si legge.

«È solo pazzesco. È incredibile», ha affermato Fabricio Altamirano, il proprietario di El Diario de Hoy. «Se hai fatto incazzare qualcuno, rischi di finire in galera... Non trovi un avvocato, non ricevi una telefonata, non ottieni diritti - e sei gettato all'inferno», dice Altamirano.

Guevara Rosa ha definito la repressione l'ultimo passo nel "sistematico smantellamento" delle istituzioni di El Salvador e "il crollo totale dello stato di diritto" che si è verificato da quando Bukele è salito al potere il 1 giugno 2019.

Da allora, il populista ossessionato dai social media - che si è soprannominato sarcasticamente "il dittatore più cool del mondo" e vanta quasi 4 milioni di follower su Twitter - ha suscitato allarme internazionale con il suo incredibile accumulo di potere. In uno degli incidenti più assurdi, truppe pesantemente armate hanno occupato il parlamento di El Salvador nel febbraio 2020, nel tentativo di convincere i rivali a sostenere la spinta alla sicurezza di Bukele.

Lo scorso marzo il partito del presidente, Nuevas Ideas (Nuove idee), ha ottenuto la maggioranza assoluta nell'assemblea, conferendogli ampi poteri per portare avanti iniziative altamente controverse come lo stato di eccezione di quest'anno.

La stragrande maggioranza degli elettori celebra il drammatico calo della violenza ottenuto sotto la presidenza di Bukele, anche se i media indipendenti suggeriscono che è stato raggiunto attraverso un patto segreto con le bande che sembra essere temporaneamente crollato a fine marzo per ragioni che rimangono oscure.

«È sostenuto da un enorme sostegno popolare... [La gente] lo vede come un eroe assoluto... Non potrebbe essere più applaudito dalla maggioranza della popolazione... Fa una propaganda meravigliosa», ha detto Altamirano, il proprietario del giornale, prima di aggiungere: «Va tutto bene, a meno che tu non abbia un figlio o un parente che viene gettato in prigione».

