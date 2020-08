PANATTA PRENDE A RACCHETTATE I NEGAZIONISTI DEL COVID. “CERTO CHE CE NE SONO DI COJONI IN GIRO. TRUMP E BOLSONARO? VANNO PRESI A CALCI NEL CULO" – "PER ME CHI NEGA LA PANDEMIA È SOLO UN COGLIONE. IO LE IMMAGINI DEGLI OSPEDALI ASSEDIATI NON LE DIMENTICO. FIGURIAMOCI POI SE SONO CONTRO LA LIBERTÀ DI SCENDERE IN PIAZZA. IN QUESTO CASO PERÒ LA SOLA LIBERTÀ CHE VEDO È QUELLA DI DIRE CAZZATE" - FIOCCANO INSULTI SUI SOCIAL: “FASCISTA, COMUNISTA,RIMASUGLIO DITTATORIALE"