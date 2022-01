OLD BUT GOLD: IL SESSO DOPO I 70 ANNI NON E' COSI' MALE - UNA GRANDE INCHIESTA DEL "NEW YORK TIMES": MAN MANO CHE I NOSTRI MONDI DIVENTANO PIU' PICCOLI, IL LAVORO RALLENTA O FINISCE, LE CAPACITA' FISICHE SI RIDUCONO, TENDIAMO AD AVERE PIU' TEMPO E INCLINAZIONE PER ASSAPORARE LE PARTI DELLA NOSTRA VITA CHE SONO EMOTIVAMENTE SIGNIFICATIVE, COME IL SESSO - MA I CORPI CAMBIANO, E LA SESSUALITA' HA BISOGNO DI ESSERE REINVENTATA, AMPLIATA, PER INCLUDERE, PER ESEMPIO, TOCCHI, BACI, MASSAGGI EROTICI, SESSO ORALE, GIOCATTOLI SESSUALI...