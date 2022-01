"SARA' POPOLARE TRA I GUERRIERI SPARTANI" - GUCCI METTE IN VENDITA LA SUA VISIERA PARASOLE CON TANTO DI CRINIERA DI CAVALLO A 2.600 EURO E VIENE PERCULATA SUI SOCIAL - NON E' LA PRIMA VOLTA CHE LA CASA DI MODA SI FA RIDERE DIETRO: AD APRILE DELL'ANNO SCORSO E' FINITA NELLO STESSO MODO LA COLLABORAZIONE CON LA NORTH FACE - NELLE PUBBLICITA' SI VEDONO MODELLI SCALARE LE MONTAGNE CON TACCHI E GONNE...

Dagotraduzione dal Daily Mail

La visiera di Gucci

La casa di moda Gucci è stata derisa sui social per la sua visiera parasole dotata di una criniera equina e messa in vendita al prezzo di 2.600 euro. La visiera, hanno scritto, ricorda un accessorio bondage o un elmo spartano. Sul sito web di Gucci si legge: «I riferimenti equestri, risalenti agli anni ’50, sono continuamente rivisitati in modi nuovi e inaspettati. Questa visiera è caratterizzata da um’imbracatura in pelle nera, che ricorda quelle usate nell’equitazione. Una sorprendente interpretazione della criniera di un cavallo completa lo stile».

Gucci ha presentato per la prima volta l’accessorio nell’aprile 2021, durante le sfilate in passerella, e ora l’ha messo in vendita online. Il commentatore James Worrad è rimasto sconcertato dal prezzo e ha detto su Twitter: «2.600 euro vi faranno tornare indietro, ragazzi. Un must, chiaramente».

La visiera di Gucci 2

Lee Thomason ha aggiunto: «Sembra qualcosa che vedresti alla Folsom Street Fair» (la Folsom Street Fair è l’evento annuale di BDSM e bondage di San Francisco). Un altro ha detto: «Mi aspetto che sarà popolare tra i guerrieri spartani».

Il contraccolpo arriva dopo la collaborazione di Gucci con il marchio di outdoor The North Face, ampiamente criticata per aver mostrato immagini di modelli che scalavano le montagne indossando gonne e tacchi abbinati a piumini giganti. Alpinisti ed escursionisti sono rimasti inorriditi dal fatto che il marchio North Face, famoso per il suo abbigliamento da arrampicata senza fronzoli, avesse collaborato con la casa di moda di fascia alta e l'avesse etichettata come «la brigata delle carte di credito del papà».

La visiera di Gucci 3 La collaborazione tra Gucci e North Face