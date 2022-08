"SARÒ REINTEGRATO NELLE MIE FUNZIONI DI CARDINALE” – SI SGONFIA IL CASO DEL CARDINALE ANGELO BECCIU, ACCUSATO DI TRUFFA, PECULATO E ABUSO D’UFFICIO NELLA GESTIONE DEI FONDI DELLA SEGRETERIA DI STATO (COMPRESO L’ACQUISTO DELL’IMMOBILE DI SLOANE AVENUE A LONDRA) – LO HA RACCONTATO LO STESSO BECCIU: “SABATO MI HA TELEFONATO IL PAPA PER DIRMI CHE SARÒ REINTEGRATO NELLE MIE FUNZIONI CARDINALIZIE E PER CHIEDERMI DI PARTECIPARE A UNA RIUNIONE CON TUTTI I CARDINALI CHE SI TERRÀ NEI PROSSIMI GIORNI A ROMA”

PAPA FRANCESCO E IL CARDINALE BECCIU

(ANSA) - "Sabato mi ha telefonato il Papa per dirmi che sarò reintegrato nelle mie funzioni cardinalizie e per chiedermi di partecipare a una riunione con tutti i cardinali che si terrà nei prossimi giorni a Roma. Per questo domenica prossima non potrò essere presente alla messa essendo impegnato a Roma". Sono le parole che il card. Angeli Becciu ha pronunciato ieri mattina durante una messa privata celebrata davanti a un gruppo di fedeli a Golfo Aranci, dove sta trascorrendo qualche giorno di villeggiatura. E' quanto scrivono l'Unione Sarda e La Nuova Sardegna.

