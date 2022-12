"SBIRRI DI MERDA NON MI CONTROLLATE. NON SAPETE CHI SONO IO" - IL RAPPER RONDO DA SOSA, NOME D'ARTE DI MATTIA BARBIERI È STATO DENUNCIATO DALLA POLIZIA DOPO ESSERE STATO FERMATO ALLA GUIDA DELLA SUA AUTO SENZA MAI AVER OTTENUTO LA PATENTE - BARBIERI, CHE SI TROVAVA IN COMPAGNIA DI UN AMICO CON PRECEDENTI PER DROGA, HA INSULTATO E CERCATO DI COLPIRE GLI AGENTI ED È QUINDI STATO DENUNCIATO PER RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE…

(ANSA) - Mattia Barbieri, in arte Rondo da Sosa, rapper milanese di 20 anni, è stato denunciato dalla Polizia dopo essere stato sorpreso alla guida della sua auto senza mai aver conseguito la patente. Il cantante, che era in compagnia di un amico di 19 anni, tunisino, con precedenti per droga durante un controllo in via Gignese, nel quartiere San Siro, ha insultato e cercato di colpire gli agenti ed è quindi stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Inoltre, essendo sprovvisto di documenti, è stato accompagnato in questura per l'identificazione. Denunciato anche il 19enne. Il rapper è stato bloccato mentre alla guida della sua auto si trovava in via Gignese, tra l'Ippodromo e il consolato della Romania, per un normale controllo stradale. Da subito, però, avrebbe cominciato a lamentarsi per le richieste di documenti degli agenti, assumendo - secondo le accuse - un tono strafottente prima dicendo 'a me non mi controllate' e poi anche 'non sapete chi sono io' e 'sbirri di m...'.

Ad un certo punto avrebbe anche cercato di colpire uno degli agenti della Volante intervenuta, quella del Commissariato Bonola, competente per territorio, ma il poliziotto ha schivato il colpo immobilizzandolo. Lui e il suo amico (di 21 anni e non 19 come riferito in precedenza) sono così stati denunciati e Sosa portato in Questura per gli accertamenti sull'identità in quanto sarebbe stato senza documenti. In particolare, secondo quanto riferito in Questura, guidava un'auto, una Mercedes, ma non aveva mai conseguito la patente.

Per questo motivo il mezzo è stato sottoposto a un fermo amministrativo di tre mesi. Il reato di guida senza patente infatti è depenalizzato. "Subito Daspo, in città e in provincia per questo teppista violento di San Siro - ha commentato Riccardo De Corato - ricevuto da Sala a Palazzo Marino ad aprile 2021, dopo che tra Milano e Rozzano ha partecipato a sparatorie, lanciato sassi fuori da discoteche e guidato senza patente".

