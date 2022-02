"SE IO NON POSSO INTERPRETARE GOLDA MEIR PERCHE' NON SONO EBREA, E' VERO ANCHE IL CONTRARIO?" - HELEN MIRREN RISPONDE ALLA COLLEGA MAUREEN LIPMAN, CHE IN UNA LETTERA AL "GUARDIAN" AVEVA CRITICATO LA SCELTA: "SE L'ETNIA O IL GENERE DEL PERSONAGGIO GUIDANO IL RUOLO, ALLORA QUELL'ETNIA DOVREBBE AVERE LA PRIORITA'" - LA DIVINA MIRREN SOLLEVA ANCHE MOLTE ALTRE DOMANDE...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Maureen Lipman

Il mese scorso Maureen Lipman ha suscitato un'aspra lite quando ha insistito sul fatto che Helen Mirren non avrebbe dovuto interpretare l'ex primo ministro israeliano Golda Meir nel suo biopic perché non è ebrea.

La Lipman si è lamentata del fatto che la scelta di un'attrice non ebrea per interpretare il leggendario premier Golda fosse inaccettabile. Scrivendo una lettera a The Guardian, ha sottolineato: «Se l'etnia o il genere del personaggio guida il ruolo, allora quell'etnia dovrebbe avere la priorità».

La storia ha provocato un acceso dibattito, con diverse voci ebraiche di spicco che hanno sostenuto che Maureen Lipman si sbagliava. Ma Helen Mirren ha tenuto riservate le sue considerazioni, almeno fino ad ora.

Parlando dalla cucina di casa sua in Italia, la star premio Oscar ieri sera mi ha sorpreso dicendo che Maureen Lipman aveva ragione a sollevare una questione così provocatoria. «È stata certamente una domanda che mi sono posta, prima di accettare il ruolo», ha detto con calma.

Helen Mirren

Golda Meir «è una persona molto importante nella storia israeliana», ha continuato la 76enne. Ha detto di aver persino espresso i propri dubbi al regista di Golda, Guy Nattiv, quando stavano discutendo della possibilità che lei interpretasse il ruolo.

«Ho detto: “Senti Guy, non sono ebrea, e se vuoi pensarci e decidere di andare in una direzione diversa, niente rancore. Capirò assolutamente”. Ma voleva davvero che interpretassi il ruolo, e siamo partiti».

«Credo che sia una discussione che deve essere fatta - è del tutto legittima», ha aggiunto. Ma, ha detto, solleva anche tutti i tipi di altre domande. «Sai, se qualcuno che non è ebreo non può interpretare un ebreo, qualcuno che è ebreo può interpretare qualcuno che non è ebreo?».

Dice che il casting, in particolare di questi tempi, può essere un barattolo di vermi. «C'è un sacco di terribile ingiustizia nella mia professione», ha detto Helen Mirren. «Se c'è un attore che è disabile, che è brillante ma ha avuto pochissime opportunità, e ora arriva un ruolo meraviglioso che è per un attore disabile, tutto è giusto, lui o lei dovrebbe avere quel ruolo».

helen mirren alla paris fashion week 6

Un altro problema dei casting molto dibattuto è che solo agli attori gay è permesso interpretare ruoli gay. «So che attori come Ian McKellen, credo, avrebbero un grosso problema», ha detto, con cautela, «perché cosa succede se sei un attore gay? Non dovresti essere in grado di suonare parti semplici? È davvero un percorso che vuoi percorrere?».

Ha ammesso, tuttavia, che deve essere incredibilmente frustrante per un attore gay «vedere un attore etero che offre, dal suo punto di vista, un tipo di interpretazione finta e semplicistica».

Ha applaudito un cambiamento epocale nel modo di pensare, nel teatro e nel cinema, negli ultimi anni che ha consentito alcuni momenti davvero rivoluzionari. Ha citato il caso di Glenda Jackson, «che ora può interpretare Re Lear», e dell'attore nero Adrian Lester, «che può interpretare Enrico V e rivelare nuove prospettive sulla commedia».

Sulla questione del ruolo di Golda Meir, Helen Mirren ha detto di non essere stata in contatto con Maureen Lipman, né di avere sue notizie. «Io rispetto moltissimo Maureen», disse. «E la amo come attrice, assolutamente. Mi piacerebbe incontrarla e sedermi, prendere una tazza di tè e parlarne», ha aggiunto.

Golda - il film Golda Meir