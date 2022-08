8 ago 2022 18:05

"SE NON MI PAGATE, DO FUOCO ALLE VIGNE" - UN 47ENNE INFORMATICO DI TRIESTE È STATO DENUNCIATO PER TENTATA ESTORSIONE: AVREBBE INVIATO UNA SERIE DI EMAIL MINATORIE PER CHIEDERE IL PAGAMENTO DI 150 MILA EURO A MEMBRI FAMIGLIA INCISA DELLA ROCCHETTA, CHE PRODUCE IL CELEBRE VINO SASSICAIA A LIVORNO - L'UOMO HA USATO DIVERSI ACCOUNT ANONIMI, CREATI DA PROVIDER CON SERVER ATTESTATI ALL'ESTERO, PER EVITARE DI ESSERE LOCALIZZATO, MA È STATO SCOPERTO DOPO CHE…