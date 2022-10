"SEMBRAVA UNA BOMBA. O L’ESPLOSIONE DI UN AEROPLANO. SONO USCITO FUORI E VOLAVANO DETRITI" - UNA VIOLENTA ESPLOSIONE HA DEVASTATO UNA PALAZZINA A LUCCA: IL BILANCIO È DI DUE MORTI - UNA DONNA INCINTA È STATA ESTRATTA DALLE MACERIE E HA PARTORITO CON UN CESARIO D'EMERGENZA, IL BIMBO STA BENE, MENTRE IL COMPAGNO NON È RIMASTO COINVOLTO - L'ESPLOSIONE SAREBBE STATA CAUSATA DA UNA FUGA DI GAS…

Simone Dinelli per www.corriere.it

esplosione palazzina lucca 9

Gravissimo incidente giovedì pomeriggio a Torre, frazione di Lucca che si trova lungo la via per Camaiore. Per ragioni ancora tutte da chiarire, attorno alle 14,40 una violenta esplosione ha devastato una palazzina al cui interno,c’erano delle persone. L’esplosione ha causato anche un incendio, con l’intervento dei vigili del fuoco per spegnerlo. Sul posto ambulanze e l’elisoccorso Pegaso. Nell’esplosione della palazzina è rimasto coinvolto anche un camioncino, con due persone che sono già state accompagnate all’ospedale di Lucca – in condizioni comunque non gravi -, una per trauma cranico, l’altra per escoriazioni.

esplosione palazzina lucca 8

Coinvolte poi due famiglie: una donna incinta di 26 anni è stata estratta viva e portata al Cisanello, è stata fatta partorire con un cesareo d’urgenza, il bimbo sta bene, il compagno non è stato coinvolto dall’esplosione. L’altro nucleo familiare è composto da madre, padre e figlia di 17 anni: la madre di 55 anni è deceduta, come anche il padre 60enne, la figlia di 17 anni non era in casa.

esplosione palazzina lucca 7

I Vigili del Fuoco hanno spiegato che l’esplosione, a seguito di una fuga di gas metano, ha interessato un edificio di due piani, suddiviso in due unità abitative, in località Torre in via Per Camaiore, nel comune di Lucca. «Come una bomba. O l’esplosione di un aeroplano. Sono uscito fuori e volavano detriti». Così Giovanni Bertoni, uno dei vicini di casa delle famiglie coinvolte nella tragedia di Torre. La sua casa si trova a circa 70 metri dall’esplosione, eppure i detriti hanno lambito l’abitazione. «I vetri della casa hanno vibrato - racconta - , una cosa devastante»

