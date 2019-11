"SEMBRAVA CHE UNA TEMPESTA AVESSE ATTRAVERSATO QUELLA STANZA" – A QUASI 40 ANNI DALLA MORTE DI NATALIE WOOD PARLA IL CAPITANO DELLA BARCA SULLA QUALE L’ATTRICE È STATA VISTA PER L’ULTIMA VOLTA – “PRIMA CHE IL SUO CADAVERE FOSSE RITROVATO AL LARGO DELLA CALIFORNIA AVEVA LITIGATO CON IL MARITO ROBERT WAGNER. LA LORO CAMERA ERA UN DISASTRO. C’ERA STATA UNA BATTAGLIA LÌ DENTRO. HO TROVATO UN…” - VIDEO

DAGONEWS

natalie wood e robert wagner 1

Il capitano della barca sulla quale è stata vista per l'ultima volta l'attrice Natalie Wood prima di annegare in circostanze misteriose ha rilasciato un’intervista a quasi 40 anni dalla sua morte.

In un'intervista esclusiva con il dottor Oz, Dennis Davern ha descritto la stanza in cui Wood e il marito Robert Wagner avevano avuto una rissa esplosiva prima che lei morisse, e come l'attore Christopher Walken sia scoppiato a piangere dopo aver appreso della sua scomparsa.

«Sembrava che una tempesta avesse attraversato quella stanza. C’era un casino. Ho trovato uno dei suoi orecchini, era stato gettato in un angolo – ha detto Davern - Non so se le era stato strappato dall'orecchio o cosa, ma c'era un orecchino in un angolo. I cuscini erano dappertutto. La stanza era un disastro. C'era stata una battaglia lì dentro».

dennis davern

Il corpo di Wood, 43 anni, fu trovato al largo della costa dell'isola di Catalina, nel sud della California, dopo essere scomparsa dallo yacht della coppia, lo Splendor, nel novembre 1981.

Il caso affascinò il pubblico dopo che emersero una serie di dettagli contrastanti sulle circostanze che portarono alla morte.

natalie wood

All'epoca, Wood stava girando il film di fantascienza “Brainstorm” ed era stata in gita sullo yacht nel fine settimana con Wagner, Davern e il co-protagonista Christopher Walken. Davern ha rivelato il momento in cui l'attore è scoppiato in lacrime quando ha saputo che era scomparsa: «Non ha detto una parola, ha solo pianto. Era devastato». La causa della morte di Wood, inizialmente archiviata come annegamento accidentale, è stata successivamente cambiata in "annegamento collegato ad altri fattori indeterminati", dopo che il dipartimento dello sceriffo di Los Angeles ha riaperto le indagini.

natalie wood e christOpher walken 1

Davern ha presentato nuove prove nel 2011 dopo aver detto agli investigatori che Wood aveva remato in un gommone, anche se era noto per essere terrorizzata dall'acqua scura. Ha affermato anche di aver visto Wagner discutere sul ponte con Wood e che l'uomo lo aveva costretto a stare in silenzio.

