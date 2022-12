19 dic 2022 11:49

"SEMBRIAMO QUELLI DI OCEAN'S ELEVEN" - E’ LA BATTUTA DI ANTONIO PANZERI REGISTRATA DALLE MICROSPIE NELLA SUA CASA DI BRUXELLES MENTRE CONSEGNAVA 50MILA EURO IN CONTANTI A LUCA VISENTINI IN BUSTE CON BABBO NATALE BEN STAMPATO SOPRA - LA QUESTIONE PRINCIPALE PER GLI INVESTIGATORI È CAPIRE CHI PRENDEVA I SOLDI E PER COSA - SARÀ FONDAMENTALE ANCHE L'ANALISI DEI CONTI CORRENTI E DEI MOVIMENTI CHE HANNO VISTO SPOSTARE SOMME INGENTI DI DENARO - UN'ANALISI CHE POTREBBE PORTARE GLI INQUIRENTI AD ALLARGARE L'INDAGINE…