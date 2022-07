"SENTO CHE MORIRÒ PRESTO" - LE DICHIARAZIONI CHOC DI MIKE TYSON DURANTE IL SUO PODCAST - "QUANDO MI GUARDO ALLO SPECCHIO, VEDO QUELLE PICCOLE MACCHIE SUL MIO VISO, E DICO SEMPRE CHE LA MIA DATA DI SCADENZA SI AVVICINA" - "QUANDO HAI MOLTI SOLDI, CREDI DI ESSERE INVINCIBILE, IL CHE NON È VERO. IL DENARO NON CI RENDE IMMUNI DA UNA MALATTIA O DA UN'INCIDENTE. PUÒ PROTEGGERTI QUANDO SALTI DA UN PONTE?"

Salvatore Riggio per www.corriere.it

Mike Tyson torna a fare parlare di sé, e questa volta la sua uscita mette i brividi. Tra un combattimento con gli squali «per avvicinarsi a Dio», una confessione sulla sua voglia di molti anni fa di affrontare un gorilla in combattimento e una lite in aereo in cui prende a pungi un passeggero, adesso il 56 enne ex campione dei pesi massimi sostiene di essere convinto che la morte per lui «arriverà molto presto».

Lo ha confessato durante il suo podcast «Hotboxin with Mike Tyson» e le parole sono state immediatamente riprese in tutto il mondo. IronMike ha spiegato all'ospite della puntata, il dottor Sean McFarland, terapista specializzato in problemi di dipendenza e trauma, di sentire che il suo tempo è quasi scaduto: «Quando mi guardo allo specchio, vedo quelle piccole macchie sul mio viso, e dico sempre che la mia data di scadenza si avvicina, molto presto». Anche se poi, ha aggiunto, «moriremo tutti un giorno, ovviamente».

IronMike ha parlato anche del denaro e dei problemi che provoca pure a lui, che pure è multimilionario e ha guadagnato, si stima, circa mezzo miliardo di dollari in carriera: «Quando hai molti soldi, non puoi aspettarti che qualcuno ti ami realmente. Credi di essere invincibile quando hai molti soldi, il che non è vero. Il denaro non ci rende immuni da una malattia o da un'incidente. I soldi non possono proteggerti da questo». Men che meno dalla morte: «Non significa che non prenderai una malattia o non verrai investito da un’auto. Il denaro può proteggerti quando salti da un ponte?».

L'ultima volta che Tyson fece parlare di sé era stato lo scorso aprile, quando prese a pugni una persona su un aereo in partenza da San Francisco per la Florida. Tyson si girò di scatto e scaricò una serie di cinque pugni sul volto di un uomo che lo stava disturbando. Prima, l'ex pugile aveva provato a controllarsi, immobile all’apparenza, ma alla fine aveva perso la pazienza e per fermarlo erano dovuti intervenire gli altri passeggeri del volo. Tyson era poi sceso prima del decollo.„

mike tyson 1 mike tyson diego armando maradona a cannes 2008 mike tyson e roy jones 2 mike tyson con la seconda moglie monica turner mike tyson mike tyson morde l orecchio di evander holyfield mike tyson 4 mike tyson e roy jones 3 mike tyson 3