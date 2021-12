"IL SESSO E' UNA DROGA POTENTE, E NE SONO RIMASTO SCHIAVO PER 20 ANNI" - JAMES FRANCO, ACCUSATO NEL 2018 DI MOLESTIE SESSUALI, PARLA PER LA PRIMA VOLTA DEL SUO COMPORTAMENTO E DI COME HA LAVORATO SU SE' STESSO: "ERO COMPLETAMENTE CIECO ALLE DINAMICHE DI POTERE, E AI SENTIMENTI DELLE PERSONE" - HA CONFERMANDO DI AVER AVUTO RAPPORTI SESSUALI CON LE STUDENTESSE DELLA SCUOLA DI RECITAZIONE E... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

James Franco

James Franco ha spiegato in una nuova intervista questa settimana che, da quando diverse donne lo hanno accusato di cattiva condotta sessuale nel 2018 , ha «esaminato» il suo comportamento passato e ha «cambiato chi ero».

Franco, 43 anni, ha rotto il silenzio durante il podcast The Jess Cagle di SiriusXM questa settimana, dicendo che è rimasto in silenzio per tutto questo tempo perché sapeva di «aver bisogno di ascoltare» ed esaminare il «comportamento» e il «modello» a cui è stato cieco.

James Franco 2

«Ho appena fatto un sacco di lavoro. E credo di essere abbastanza fiducioso nel dire tipo, quattro anni, capisci?» ha detto. «Ero completamente cieco alle dinamiche di potere o cose del genere, ma anche completamente cieco ai sentimenti delle persone», ha ammesso, confermando che è andato a letto con gli studenti della sua scuola di recitazione, ma ha pensato che fosse «bello» perché era «consensuale» «ed erano tutti adulti».

L'attore ha anche rivelato che mentre combatteva la dipendenza dall'alcol, per 20 anni è stato schiavo del sesso, tradendo «tutte» quelle con cui è uscito prima di incontrare la sua attuale fidanzata Isabel Pakzad, nel novembre 2017.

James Franco 3

Nel gennaio del 2018, cinque donne hanno dichiarato al Los Angeles Times che Franco era stato sessualmente inappropriato con loro. Una ha descritto in dettaglio come Franco ha rimosso le protezioni di plastica dalla vulva dell'attrice durante una scena di sesso mentre simulava il sesso orale.

Due delle donne, Sarah Tither-Kaplan e Toni Gaal, che hanno citato in giudizio Franco nel 2019, hanno affermato che l’uomo ha cercato di «creare una pipeline di giovani donne che sono state sottoposte al suo sfruttamento sessuale personale e professionale in nome dell'istruzione» mentre frequentavano la sua scuola di recitazione allo Studio 4. Franco si è accordato per un pagamento di 2,2 milioni di dollari a luglio.

James Franco con Isabel Pakzad

Al momento delle accuse iniziali, Franco ha fatto brevi commenti sull'«assunzione di responsabilità», ma ha insistito sul fatto che ciò che veniva detto su di lui non era «esatto».

Da allora ha limitato la sua esposizione pubblica, fino a quando non si è seduto con il The Jess Cagle Podcast per un'intervista che sarà trasmessa domani, 23 dicembre.

Ha detto a Cagle come ha scelto di «mettersi in pausa» dopo che sono uscite le accuse. «Nel 2018 ci sono state alcune lamentele su di me ed è uscito un articolo e in quel momento ho pensato che sarei stato tranquillo», ha detto.

James Franco 4

«Mi sono fermato. Non sembrava il momento giusto per dire qualcosa. C'erano persone che erano arrabbiate con me e avevo bisogno di ascoltare».

«C'è uno scrittore, Damon Young, e ha parlato di, sai, quando succede qualcosa del genere, l'istinto umano naturale è quello di farlo smettere. Vuoi solo uscirne fuori e qualunque cosa tu debba fare scusa, sai, fallo,» ha continuato.

«Ma quello che non fa è permetterti di fare il lavoro e di guardare cosa c'era sotto. Ad esempio, qualunque cosa tu abbia fatto, anche se è stata una gaffe o hai detto qualcosa di sbagliato o qualsiasi altra cosa, probabilmente c'è un iceberg sotto quello - di comportamento, di schemi, di essere ciechi con te stesso, che non si risolverà da un giorno all'altro».

James Franco 5

«Quindi ho appena fatto un sacco di lavoro».

Franco ha anche discusso di come è stato a lungo in convalescenza per abuso di sostanze, ma dal 2016 ha anche affrontato la sua dipendenza dal sesso.

«Ero in convalescenza prima, per abuso di sostanze. E c'erano alcuni problemi che dovevo affrontare che erano legati alla dipendenza. E quindi ho davvero usato il mio background di recupero per iniziare a esaminare e cambiare chi ero», ha detto.

SELFIE NUDO JAMES FRANCO

«[Il sesso è] una droga così potente. E ne sono rimasto schiavo per 20 anni. E la parte insidiosa di questo è che sono rimasto sobrio dall'alcol per tutto quel tempo. Sono andato alle riunioni per tutto quel tempo. Ho anche provato a sponsorizzare altre persone. E così nella mia testa, era come, "Oh, sono sobrio. Sto vivendo una vita spirituale". Ma mi comportavo in quegli altri modi. E non riuscivo a vederlo».

Franco ha anche ammesso di essere stato infedele per anni a tutte le sue amiche.

«Non potevo mai essere fedele a nessuno. Così ho imbrogliato», ha detto. «Ho tradito tutte prima di Isabel».

'Le persone che ho incontrato o frequentato, le ho viste per molto tempo, anni. È solo che non potevo essere presente per nessuna di loro. E ho finito per fare del male a tutti».

james franco

«[Il mio sponsor] diceva: "Guarda, il tradimento è disonesto. Non penso che sia un bene per la tua sobrietà, ma se non stai uscendo con qualcuno e vuoi andare a rimorchiare, come succede tra due adulti consenzienti va bene», ha detto Franco.

Ha ammesso di non aver pensato alle dinamiche di potere in gioco quando ha inseguito le persone con cui ha lavorato, o coloro che hanno frequentato la sua scuola di recitazione.

«Ero [ero] completamente cieco alle dinamiche di potere o qualcosa del genere, ma anche completamente cieco ai sentimenti delle persone. Non volevo ferire le persone», ha detto.

«Lo ammetto, sono andato a letto con le studentesse», ha detto. «Nel corso del mio insegnamento, sono andato a letto con le studentesse. E questo era sbagliato».

amber heard e james franco

«Ma, come ho detto, non è per questo che ho avviato la scuola. E non ero la persona che ha selezionato le persone per essere nella classe. Quindi non era un piano generale da parte mia, ma sì, ci sono stati alcuni casi in cui, sai cosa, ero in una relazione consensuale con una studentessa e non avrei dovuto esserlo».

Nella nuova intervista, Franco ha anche ammesso che è stato "doloroso" quando il suo collaboratore di lunga data e costar Seth Rogen ha detto che non aveva intenzione di lavorare con lui in futuro.

Inizialmente, quando le accuse sono uscite nel 2018, Rogen ha detto a Vulture che avrebbe continuato a lavorare con Franco.

Ma a maggio ha pubblicamente rivisto la sua posizione, dicendo al Sunday Times britannico che non l'avrebbe fatto.

anne hathaway e james franco

«Ripenso anche a quell'intervista nel 2018 in cui commento che continuerei a lavorare con James, e la verità è che non l'ho fatto e non ho intenzione di farlo adesso», ha detto.

Parlando al podcast questa settimana, Franco ha detto che "ama assolutamente" Rogen, con cui ha lavorato per 20 anni, ma «quello che ha detto è vero, sai, non stiamo lavorando insieme in questo momento e non abbiamo alcun piani di lavorare insieme».

james fracno 2

«Certo che è stato doloroso, sai, nel contesto, ma ho capito, sai, ha dovuto rispondere per me perché sono stato in silenzio», ha continuato. «Doveva rispondere per me e io non lo voglio. Ed ecco perché, è uno dei motivi principali per cui volevo parlarti oggi è solo che non voglio che Seth o mio fratello o chiunque altro debba più rispondere per me».

james franco