31 gen 2024 19:32

UNA "SFIDA" PER FESTEGGIARE I 18 ANNI. ED E' MORTO - LORENZO PJETRUSHI STAVA "SURFANDO" SUL COFANO DI UNA MACCHINA QUANDO È CADUTO ED E' MORTO TRAVOLTO DALL'AUTO - I FATTI SONO ACCADUTI IN PROVINCIA DI TREVISO - ALLA GUIDA C'ERA IL CUGINO NEOPATENTATO, ORA INDAGATO PER OMICIDIO STRADALE - IL RAGAZZO ITALO-ALBANESE ERA SALITO SULLA MACCHINA IN MOVIMENTO PER REGISTRARE UN VIDEO DA CARICARE TIKTOK...