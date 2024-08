"A SHARON VERZENI HO DETTO 'SCUSAMI PER QUELLO CHE STA SUCCEDENDO' E L'HO ACCOLTELLATA" - MOUSSA SANGARE, 31ENNE ORIGINARIO DEL MALI, CONFESSA L'OMICIDIO: "HO VISTO QUESTA RAGAZZA CHE CAMMINAVA GUARDANDO LE STELLE E ASCOLTAVA MUSICA. DENTRO DI ME HO SENTITO UN "FEELING". LA LAMA HA RIMBALZATO FORSE SU UNA COSTOLA E, MENTRE SHARON TENTAVA DI DIVINCOLARSI, L'HO COLPITA CON ALTRE TRE PUGNALATE ALLA SCHIENA" - SHARON AVREBBE REAGITO DICENDO SOLO: "PERCHÉ, PERCHÉ, PERCHÈ?" - NEI GIORNI SUCCESSIVI SANGARE HA MODIFICATO LA SUA BICI E SI E' TAGLIATO I CAPELLI PER NON ESSERE RICONOSCIUTO...

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - Moussa Sangare, prima di accoltellare a morte Sharon Verzeni, le ha detto: "Scusa per quello che ti sto per fare". E La donna mentre era colpita chiedeva: "Perchè? Perchè?".

E' un dettaglio, da quanto si è appreso, dell'interrogatorio reso dal fermato per l'omicidio della barista a Terno d'Isola. Sangare ha raccontato di essere poi fuggito in bicicletta e di averla modificata nei giorni successivi in alcuni componenti, per evitare che potesse essere individuato grazie al mezzo. Sempre per lo stesso motivo, si era anche tagliato i capelli.

SHARON, LA CONFESSIONE CHOC DI MOUSSA SANGARE: «LE HO DETTO "SCUSAMI PER QUELLO CHE STA SUCCEDENDO" E L'HO ACCOLTELLATA»

Maddalena Berbenni per www.corriere.it

«Ho visto questa ragazza che camminava guardando le stelle e ascoltando la musica e dentro di me ho sentito un "feeling"». Moussa Sangare, il trentenne fermato dai carabinieri del Nucleo investigativo di Bergamo, coordinati dal pm Emanuele Marchisio, per l'omicidio di Sharon Verzeni, ha raccontato nei dettagli le fasi dell'aggressione alla ragazza di 33 anni, scelta «a caso», perché dentro di sé ha sentito un «feeling», una «sensazione».

Secondo il suo racconto agli inquirenti che lo hanno fatto crollare dopo una lunga serie di contraddizioni, dopo avere incrociato Sharon in via Castegnate, ha raggiunto piazza VII Martiri, ha girato e l'ha sorpresa alle spalle, sulla sua bicicletta. Prima di colpirla l'ha afferrata a una spalla e le ha detto: «Scusa per quello che sta per succedere». Poi sostiene di averla accoltellata da dietro verso al petto, perché voleva puntare al cuore. Ma la lama è stata rimbalzata forse da una costola e allora, mentre Sharon tentava di divincolarsi, l'ha raggiunta con le tre pugnalate, mortali, alla schiena. Sharon avrebbe reagito dicendo solo: «Perché, perché, perché...».

