"SIAMO STATI BUTTATI NELLA MERDA, CON FUCILI DEGLI ANNI '40 CHE NON SPARANO UN COLPO" - SU TWITTER GIRA IL VIDEO DI UN GRUPPO DI 10 GIOVANISSIMI SOLDATI RUSSI CON ELMETTI PIU' GRANDI DELLA LORO TESTA MENTRE BRANDISCONO DEI KALASHNIKOV DI 80 ANNI FA: "HO 18 ANNI. STANNO MANDANDO IN GUERRA FOTTUTI STUDENTI ORDINARI. VI CHIEDIAMO DI DIFFONDERLO"... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Giovani soldati russi si lamentano delle loro condizioni

Sta facendo il giro di Twitter un video in cui si vedono giovani soldati russi con elmetti enormi che brandiscono AAK-47 degli anni ’40 mentre si lamentano di essere stati «buttati nella merda».

Uno di loro esclama: «Devi sapere la verità! Il ministero della Difesa russo non ha idea di cosa stiamo facendo qui. Siamo stati buttati nella merda!». Un compagno gli fa eco: «I nostri fucili sono degli anni ’40! Non sparano un fottuto colpo! Stanno mandando in guerra fottuti studenti ordinari».

Giovani soldati russi si lamentano delle loro condizioni 2

I ragazzi, che secondo quanto riferito sono membri della 15esima brigata di fucilieri motorizzati separati, si sono filmati nel retro di un camion vicino a Sumy, nei pressi del confine con la Russia. Uno di loro dice: «Ho 18 anni». Poi alza la sua mitragliatrice AK-47 rilasciata per la prima volta nel 1947 e si lamenta: «Ci sono stati dati fucili automatici per affrontare artiglieria e proiettili di mortaio. Vi chiediamo di diffondere questo».

Sumy è stata teatro di intensi combattimenti negli ultimi giorni, con filmati agghiaccianti di droni che mostrano la portata della distruzione. Putin aveva promesso di non inviare giovani coscritti non addestrati in prima linea in Ucraina, ma da allora ha infranto la sua promessa.

