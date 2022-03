"I SOLDATI RUSSI SI SPARANO ALLE GAMBE PER FINIRE IN OSPEDALE ED EVITARE DI COMBATTERE" - SECONDO IL MEDIA BIELORUSSO "NEXTA", CHE HA PUBBLICATO ALCUNE INTERCETTAZIONI, I MILITARI SONO COSI' GIU' DI MORALE CHE VANNO A CACCIA DI PROIETTILI UCRAINI PER SIMULARE FERITE DI GUERRA E TORNARE A CASA - "CI SPARANO DA 14 GIORNI. ABBIAMO PAURA. STIAMO RUBANDO CIBO, IRROMPENDO NELLE CASE. STIAMO UCCIDENDO DEI CIVILI"...

Dagotraduzione dal Daily Star

Soldati russi in Ucraina

Secondo il media bielorusso Nexta, il morale dei soldati russi è così basso che gli uomini si sparano alle gambe per finire in ospedale ed evitare di combattere in Ucraina. Il giornale, che pubblica le sue notizie su Telegram e Youtube, ha intercettato una conversazione delle forze russe in cui i soldati dicevano di essere in «cerca di munizioni ucraine per spararsi alle gambe e andare in ospedale».

In un’altra conversazione pubblicata sabato si sente un soldato russo dire: «Ci sparano da 14 giorni. Abbiamo paura. Stiamo rubando cibo, irrompendo nelle case. Noi stiamo uccidendo dei civili». E ancora: «Gli ufficiali russi si sparano alle gambe per tornare a casa. Ci sono cavaderi dappertutto».

Soldati russi in Ucraina 2

Secondo i rapporti americani, le truppe russe sono così demoralizzate che abbandonano i loro veicoli e scappano nei boschi. Per questo la Russia avrebbe deciso di avvicinare al fronte ucraina 20 generali, in modo da risollevare il morale dell’esercito.

Ma la mossa si è rivelata un boomerang: almeno quattro generali sono stati uccisi nei combattimenti insieme ad un’altra dozzina di comandanti. Evelyn Farkas, alto funzionario del Pentagono per Russia e Ucraina durante la presidenza Obama: «Perdite come questa influiscono sul morale e sulla coesione delle truppe, soprattutto perché questi soldati non capiscono perché stanno combattendo».

soldati russi Soldati russi PUTIN CON I SOLDATI RUSSI