"SONO BATMAN, SE MI DAI UN PEZZO DI CIOCCOLATA TI DICO COME HO FATTO A USCIRE DA CASA" - A ROMA, UN BAMBINO DI DUE ANNI E MEZZO SCAPPA DI CASA MENTRE I GENITORI DORMONO E VIENE RITROVATO A 300 METRI DALL'ABITAZIONE DAI CARABINIERI - GLI AGENTI SONO ARRIVATI DOPO L'ATTIVAZIONE DELL'ANTIFURTO DI UNA VILLETTA, CON IL PROPRIETARIO DI CASA CHE SI È TROVATO DAVANTI IL BAMBINO IN PIGIAMA SUL PRATO…

Rinaldo Frignani per www.corriere.it

«Sono Batman, se mi dai un pezzo di cioccolata ti dico come ho fatto a uscire da casa».

E quando il maresciallo dei carabinieri gli ha consegnato il dolce il bambino, di due anni e mezzo, ha rivelato come aveva fatto ad allontanarsi dal residence mentre i genitori dormivano per andare a vedere un cane in una villetta a 300 metri di distanza in piena notte. Una storia lieto fine a Castel Gandolfo dove il piccolo è stato soccorso dai militari dell’Arma che lo hanno riconsegnato al padre alla madre che non si erano accorti di nulla.

Il fatto è accaduto poco dopo le due in seguito all’attivazione dell’antifurto della villetta di un uomo che si trovava in quel momento fuori casa e che ricevuto il messaggio di intrusione sul telefonino, è rientrato nella sua abitazione e si è trovato davanti il bambino sul prato: era scalzo e in pigiama. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri che hanno preso in consegna il piccolo e si sono fatti dire da lui da dove fosse arrivato.

Un bimbo molto sveglio e più grande della sua età, che ha corso però il rischio di infilarsi nel campo da golf vicino al residence e di finire nel laghetto. Il bimbo ha percorso circa 300 metri al buio e da solo ma si è orientato benissimo per arrivare nella villetta dove forse nei giorni precedenti aveva notato il cagnolino che voleva rivedere. Un’avventura con lieto fine nonostante tutto.