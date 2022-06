"SONO STATA RIMOSSA IN VIOLAZIONE DELLA COSTITUZIONE, DELLE LEGGI E DEGLI STANDARD INTERNAZIONALI" - LYUDMILA DENISOVA, LA COMMISSARIA UCRAINA PER I DIRITTI UMANI RIMOSSA IERI DAL PARLAMENTO, PRESENTERA' RICORSO - IL PARTITO DI ZELENSKY, CHE HA PROPOSTO LA SFIDUCIA NEI SUOI CONFRONTI, AVEVA MOTIVATO LA DECISIONE PARLANDO DELLA SUA INERZIA CON I PROFUGHI, DEL TEMPO TRASCORSO ALL'ESTERO E DEL RILASCIO DI NOTIZIE SUGLI STUPRI SENZA FORNIRE PROVE...

Dagonews

Lyudmila Denisova, la commissaria per i diritti umani rimossa ieri dal suo incarico, presenterà ricorso. Lo ha annunciato con un messaggio che qui riportiamo: «Cari cittadini ucraini! Cari amici e colleghi! Oggi è l'ultimo giorno del mio mandato come Commissario per i diritti umani della Verkhovna Rada dell'Ucraina. Sono grata a tutti voi. Sono grata al mio team per la fiducia, il supporto e il lavoro coordinato».

«Sono stato rimossa in violazione della Costituzione, delle leggi dell'Ucraina e degli standard internazionali. Presenterò ricorso in tribunale contro questa decisione. La legge è uguale per tutti! Non mi fermo! Continuerò a difendere l'Ucraina e i diritti dei nostri cittadini. Tua, Lyudmila Denisova».

Da "La Stampa"

La Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino, ha licenziato con un voto di sfiducia Lyudmila Denisova, la commissaria parlamentare per i diritti umani con 234 voti favorevoli. Pavlo Frolov, deputato di Servitore del Popolo, il partito del presidente Volodymyr Zelensky, ha spiegato i motivi del licenziamento di Denisova che comprendono il ripetuto mancato adempimento alle sue funzioni relative all'istituzione di corridoi umanitari, alla protezione e scambio di prigionieri, al contrasto alla deportazione di adulti e bambini dai territori occupati e ad altre attività per i diritti umani.

Secondo il parlamento, Denisova ha concentrato la sua attività mediatica sui numerosi dettagli relativi agli abusi sessuali su adulti e minori nei territori occupati che non erano supportati da prove e hanno danneggiato solo l'Ucraina. Inoltre, ha sottolineato Frolov, Denisova ha trascorso molto tempo all'estero non nell'ambito di viaggi di lavoro dopo il mese di febbraio.

Lunedì la stessa Denisova aveva preannunciato che il presidente Volodymyr Zelensky voleva rimuoverla. «Rimuovermi dal mio incarico di commissaria è una violazione della Costituzione ucraina, della Legge marziale e delle norme di diritto internazionale», aveva aggiunto.

