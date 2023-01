"È STATA UNA GOLIARDATA. LEI ERA CONSENZIENTE" - LA DIFESA DI MATTIA LUCARELLI E FEDERICO APOLLONI, I DUE CALCIATORI ACCUSATI DI VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO NEI CONFRONTI UNA STUDENTESSA AMERICANA - I DUE PARLANO DI UN ALTRO FILMATO, CHE SAREBBE STATO CANCELLATO, CHE DIMOSTREREBBE CHE IL RAPPORTO ERA CONSENZIENTE: "FEDERICO LO CANCELLÒ PER NON AVERE PROBLEMI IN FUTURO CON LA RAGAZZA" - SOTTO ESAME UNA FRASE PRONUNCIATA DAGLI INDAGATI: "SE QUESTA CHIAMA LA POLIZIA, C’INCULA TUTTI"

CRISTIANO E MATTIA LUCARELLI

Estratto dell'articolo di Rosario Di Raimondo per Repubblica

Hanno cercato di respingere l’accusa di violenza sessuale di gruppo: «Siamo innocenti, lei era d’accordo», hanno detto davanti al giudice […] Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, 23 anni, che per gli inquirenti hanno stuprato una studentessa ventenne nel marzo di un anno fa a Milano, restano ai domiciliari. […] Ora la difesa prepara il ricorso al Riesame e punta a scovare un video di quella notte che, a dire dei legali, scagionerebbe gli indagati.

I giocatori sono arrivati ieri al settimo piano di Palazzo di Giustizia accompagnati dai rispettivi padri. Alle 10,30 è stato il turno di Lucarelli. […] Subito dopo è entrato Apolloni, che ha parlato di «liberazione per aver potuto dire la mia per la prima volta». Il primo ha risposto per due ore, il secondo per un’ora e mezza. […]

FEDERICO APOLLONI

Il rapporto è stato «consensuale», hanno detto invece loro durante l’interrogatorio. Le frasi volgari e irripetibili pronunciate e registrate dai video, secondo gli arrestati facevano parte di un «clima goliardico» […] «[…] “Scherzavamo, la ragazza non capiva perché straniera e noi ci siamo lasciati andare”» […]

Che parla poi di un video misterioso. Girato in casa, dai contenuti espliciti, che per la difesa dimostrerebbe un rapporto consensuale. Lo evoca Lucarelli, intercettato, parlando col padre: «Ma quel video lo avete recuperato?», gli chiede Cristiano. «No guarda, te lo giuro, scagiona. Federico lo cancellò per non avere problemi in futuro», la risposta del figlio[…] Ma a diversi mesi dalle perquisizioni di settembre, questo file non si trova. […] Secondo la linea difensiva, «la ragazza è sempre stata d’accordo». Nonostante i diversi «no» della vittima.

mattia lucarelli

L’inchiesta […] svela infatti un’altra realtà. Ci sono i verbali della ventenne, le testimonianze di chi l’ha vista tornare a casa sconvolta, i video nei quali dice in inglese di voler andare via, di non voler essere trattata come un «oggetto» e dai quali si evince che era in uno stato di «temporanea incapacità psichica». E alcune frasi degli stessi indagati: «Se questa chiama la polizia c’inc... tutti». […]

