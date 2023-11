30 nov 2023 15:14

"STATE RIDENDO DI ME?". E UN 47ENNE DI ORIGINI RUMENE CORCA DI BOTTE UNA COPPIA - L'AGGRESSIONE È AVVENUTA IN PROVINCIA DI LUCCA, I DUE ERANO IN MACCHINA E STAVANO RIDENDO, INNOCENTEMENTE, TRA LORO - LO SVALVOLATO, CHE PENSAVA DI ESSERE PRESO IN GIRO, SI È AVVICINATO ALLO SPORTELLO E HA SFERRATO PRIMA UN CAZZOTTO ALL'UOMO, POI, HA SBATTUTO LA FACCIA DELLA DONNA CONTRO LO SPORTELLO ED È FUGGITO...