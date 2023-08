"È STATO SURREALE, SONO BALZATA IN ARIA. PENSO SIA UNO STRANO INCIDENTE" - IL RACCONTO DI UNA PASSEGGERA DEL VOLO DELTA PARTITO DA MILANO E DIRETTO AD ATLANTA DOVE 11 PERSONE SONO STATE RICOVERATE IN OSPEDALE AVER RIPORTATO FERITE A CAUSA DELLA FORTE TURBOLENZA CHE HA COLPITO IL VELIVOLO: "UNA PERSONA È VOLATA COSÌ IN ALTO CHE HA BATTUTO LA TESTA SUL RIPIANO SOPRA I SEDILI, ROMPENDOLO" - LA "FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION" HA APERTO UN'INDAGINE- VIDEO

Estratto dell'articolo di Caterina Stamin e Francesco Semprini per "La Stampa"

«C'era del sangue ovunque», sono state le prime parole, ancora sotto choc, dei passeggeri seduti poche poltrone dietro di lei. […]Ayo Suber, quarantunenne di San Francisco, […]Ingegnera informatica, aveva appena passato una settimana in compagnia di alcuni amici tra il lago di Como e il Garda[…]l'altro ieri si è imbarcata da sola sul volo Delta 175 diretto ad Atlanta […]

Il volo di linea diretto negli Stati Uniti, carico di passeggeri italiani e americani, ha dovuto fare i conti con forti turbolenze concentrate in una zona della tratta non lontana dall'aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson. Il bilancio è di undici persone trasportate in ospedale dopo l'atterraggio.

L'incubo è iniziato negli ultimi trenta minuti di volo. Attimi di terrori scanditi da urla, crepe sulle cappelliere e mascherine dell'ossigeno che oscillano, che Ayo Suber ha filmato e postato suTikTok – in un video che è diventato virale in pochi minuti – e che, atterrata in Georgia, fa ancora fatica a realizzare. «È stato surreale, sono scossa – confessa –, ma sto bene. Ho solo un leggero dolore al collo». […], «avevo a fianco a me tutta la fila libera, per cui mi ero sdraiata e non avevo la cintura di sicurezza. All'improvviso l'aereo ha fatto un salto ed è come se fosse caduto in basso: io sono balzata in aria ma poi sono riuscita ad afferrare il sedile e a reggermi. Una persona davanti a me è volata così in alto che ha battuto la testa sul ripiano sopra i sedili, rompendolo».

[…]«Siamo volati e caduti», ripete. Ricorda l'annuncio della turbolenza e gli assistenti di volo «scossi, che provavano in ogni modo a stare vicino alle persone». […] «Ci siamo fatti forza a vicenda, guardavamo se stessimo bene l'un l'altro. Le persone intorno a me sono state straordinariamente calme».

un portavoce dell'aeroporto di Atlanta ha fatto sapere che nessuno dei feriti è in pericolo di vita, ma in ogni caso la Federal Aviation Administration ha comunicato che indagherà sull'accaduto. […] Tra pochi giorni Ayo Suber prenderà un nuovo volo da Atlanta per tornare a casa, nella sua San Francisco. «Sono ancora sotto choc ma sto bene – aggiunge con coraggio –. Non ho paura di volare ma penso sia stato uno strano incidente». Sicuramente, ci tiene a sottolineare, «indosserò la cintura di sicurezza: ho capito quando possa davvero salvare la vita». […]

