"I TALEBANI DOVREBBERO ANDARE DALLO PSICOLOGO INVECE DI GESTIRE UNO STATO" - IN AFGHANISTAN L’ATTIVISTA NADIMA È UNA STAR PERCHE’ SFIDA IL REGIME SU TIKTOK RACCONTANDO STORIE IRRIVERENTI – È STATA INCARCERATA PER 29 GIORNI MA ANCHE IN CELLA SI È FATTA RISPETTARE: “I TALEBANI SONO UOMINI CHE HANNO PASSATO LA VITA A COMBATTERE SULLE MONTAGNE. SONO BULLI CHE SONO STATI A LORO VOLTA BULLIZZATI”

Estratto dall’articoli Barbara Schiavulli per “la Repubblica”

Nadima trasuda ironia, coraggio ed eleganza. Il suo sorriso illumina tutta la stanza. In Afghanistan è forse una delle donne più conosciute del Paese. Un po' per il suo lavoro con la sua ong, grazie alla quale riesce a sfamare migliaia di persone, ma soprattutto perché lei è Patinggala Kakai, un personaggio di TikTok che racconta la storia divertente di una donna pashtun. […]

Nata in Afghanistan ma cresciuta in Canada, 39 anni, è tornata nel 2019 per dare una mano. Ha capito che questo è il suo posto, non importa quanto sia difficile, Nadima non ha nessuna intenzione di mollare. A febbraio i talebani sono andanti nella sua ong per arrestare un inglese sospettato di spionaggio come la maggior parte degli stranieri. Lei si è opposta: «È mio ospite e io sono una donna pashtun (la stessa etnia dei talebani, ndr), se prendete lui prendete anche me», e i talebani l'hanno tenuta in prigione per 29 giorni.

«Gli ho detto che dovevano rispettarmi, che ero ospite loro e dei veri pashtun non avrebbero mai permesso che venissi maltrattata». L'ospitalità è uno dei pilastri della tradizione. Ai talebani che entravano nella sua cella dove era reclusa con altre donne, molte delle quali manifestanti, diceva di togliersi le scarpe perché lì pregavano. Poi gli offriva il tè. E le ubbidivano.

In un Paese dove i diritti delle donne sono cancellati, lei ha fatto della sua vulnerabilità una forza. Dopo 29 giorni, è stata rilasciata con tanto di scuse. […]

«Questi uomini sono stati condizionati fin da piccoli, come molti altri uomini nel mondo sono stati esposti alla violenza, viene detto loro che sono superiori alle donne. Dobbiamo trovare il modo di riconnetterli alla vita, alla gioia, al bene».

E con lei funziona. Ora sta escogitando una sfilata di moda di abiti tradizionali: «Cuciti da donne, e sfileranno delle donne». E i talebani non riusciranno a dirle di no, perché a differenza di tutti gli altri parla la loro stessa lingua e usa l'arguzia per colpirli dove sa, sono indifesi. «Dobbiamo aiutare questi uomini a ritrovarsi, e molte donne convinte di valere poco devono uscire dalle scatole che altri hanno creato per loro».

E per farlo usa la sua vita, i social, il lavoro umanitario e scenette comiche su TikTok per una sorta di risveglio consapevole. «A molti non piace vedermi parlare con i talebani, ma ora ci sono loro, uomini che hanno passato la vita a combattere sulle montagne e ora dovrebbero andare dallo psicologo invece di gestire uno Stato, ma questo è, e quando provano a maltrattarmi dico loro che li capisco, che sono qui come una madre e una sorella e loro si imbarazzano tanto da vergognarsi. Siamo vittime di bulli che sono stati a loro volta bullizzati». […]

