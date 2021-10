9 ott 2021 09:54

"TAMPONI NELLE AZIENDE O IL 15 OTTOBRE SARA' CAOS" - LUCA ZAIA LANCIA L'ALLARME SUL GREEN PASS: "NON SAREMO IN GRADO DI OFFRIRE A TUTTI I NON VACCINATI UN TAMPONE OGNI 48 ORE. GLI IMPRENDITORI CON CUI PARLO IO SONO PREOCCUPATISSIMI, SE IL VENETO NON HA LA CAPACITA' DI TEST, NON CE LA FARANNO NEANCHE LE ALTRE REGIONI" - SECONDO IL GOVERNATORE IL GOVERNO "DEVE SEMPLIFICARE LE PROCEDURE"...