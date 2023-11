"TI SCOTENNO COME UN MAIALE" - UN NOTO COMMERCIALISTA DI ROMA È FINITO A PROCESSO PER AVER AGGREDITO LA SUA EX MOGLIE TRA IL 2019 E IL 2020, SPESSO DAVANTI ALLE FIGLIE DI 10 E 14 ANNI - UN'AMICA DELLA VITTIMA RACCONTA: "È VENUTA A CASA MIA CON LE BRACCIA TAGLIUZZATE, LIVIDI SUL VOLTO E SEGNI SUL COLLO, COME SE QUALCUNO ABBIA CERCATO DI STRANGOLARLA" - UNA FIGLIA RICORDA CHE, DURANTE UN LITIGIO, L'UOMO HA PUNTATO UN COLTELLO AL COLLO DELLA MAMMA - LUI NEGA: "LEI MI ESASPERAVA"

Estratto dell’articolo di Giulio Pinco Caracciolo per “il Messaggero”

Violenze fisiche e psicologiche ai danni dell'ex moglie perpetrate nel tempo, tra il 2019 e il 2020, sempre davanti alle figlie minorenni di 10 e 14 anni. Con questa motivazione un noto commercialista - titolare di uno studio inserito nella classifica mondiale Top 100 di Forbes - è finito davanti ai giudici della quinta sezione collegiale di Roma.

«Ricordo vari episodi in cui ho visto i segni sul corpo e sul volto della signora testimonia in aula un'amica della vittima in particolare il litigio del 12 maggio 2020 mi ha spaventato parecchio perché ho temuto per la sua incolumità». Non era la prima volta e non è stata purtroppo l'ultima.

«La vittima è venuta a casa mia dopo cena con tutte le braccia tagliuzzate, lividi sul volto e pesanti segni sul collo. Come se qualcuno avesse cercato di strangolarla - racconta l'amica, che ha ospitato la donna nonostante il lockdown. E proprio ciò che è successo quella sera rappresenta uno dei punti chiave del processo in corso. La vittima racconta di aver iniziato a litigare con l'ex marito poco prima di cena.

I due si trovano in cucina, lui la aggredisce e la scaraventa da una parte all'altra della cucina. Lei tiene in mano un'insalatiera di vetro che durante la colluttazione si frantuma in mille pezzi tagliandole le braccia in vari punti. […]

La più piccola, che all'epoca aveva solo 10 anni, ricorda perfettamente la scena e racconta agli inquirenti di aver visto il padre impugnare un coltello della cucina, puntarlo alla gola della mamma e gridare «Adesso ti scotenno come un maiale «poi solo urla spaventose. «Ci diceva che avremmo fatto la stessa fine della mamma» dice la bambina. […]

«Lei mi esasperava. Non è vero nulla di quello che è stato raccontato dalla mia ex moglie e dalle bambine», si è difeso in aula l'imputato visibilmente nervoso «Non ricordo di averla aggredita, non ricordo dell'insalatiera che si è spaccata e non ricordo di averla minacciata con un coltello. Quello che hanno detto le mie figlie è frutto di ciò che la madre gli ha detto di riferire». Lui sostiene che fosse l'ex moglie la persona aggressiva della coppia

[…] Litigi e urla che conoscevano benissimo anche i dipendenti del noto studio, abituati a sentire i titolari insultarsi a vicenda senza preoccuparsi minimamente della presenza di altre persone. […]

