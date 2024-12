ER BRASILIANO CONTRO DAGOSPIA

1 - BRASILIANO, IL PADRE DELLA FIDANZATA: «LA UCCIDERÀ, QUELL’UOMO È PERICOLOSO»

Estratto dell'articolo di Camilla Mozzetti per “Il Messaggero”

inaugurazione del locale di massimiliano minnocci detto er brasile 1

In cinque occasioni almeno l’aveva minacciata dicendole «Ti ammazzo» e quando l’ha presa a bastonate, rompendole il braccio destro, ha continuato: «Ti uccido e poi mi vado a costituire». Ed è il padre della vittima a dire la polizia: «ho paura che la possa uccidere».

Pervaso totalmente da una gelosia morbosa che ha costretto la vittima a “confessare” anche tradimenti inesistenti per paura di ritorsioni, Massimiliano Minnocci è già in carcere. E ad aiutare quella donna, di 24 anni più giovane di lui, sono stati i genitori.

Senza il padre e la madre e la nonna paterna lei non sarebbe riuscita a denunciarlo. A causa di «una forte dipendenza della vittima - si legge nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Paola Della Monica - che pur se sostenuta ed aiutata, non riesce a liberarsi di una relazione violenta e, chiaramente, tossica».

MASSIMILIANO MINNOCCI DETTO ER BRASILIANO

È il padre della giovane quando vede la figlia dolorante e sofferente ad accompagnarla in ospedale ed è lui ad avvisare i sanitari e il personale di polizia presente che no, non c’è nessuna caduta accidentale ma che quelle lesioni sono il frutto dell’aggressione da parte del compagno.

Ha paura per sua figlia? Gli chiedono gli agenti di polizia e l’uomo risponde senza esitazione: «Certo, ho paura che il Minnocci possa, anche considerato il fatto che fa uso di stupefacenti e così come confidato da mia figlia, arrivare anche ad ucciderla». I segni sul corpo stavolta raccontano una frattura scomposta che avrebbe necessitato di un intervento ma la donna ha rifiutato il ricovero convincendosi, però, alla fine a raccontare tutto.

E alle sue parole, che dimostrano una violenza continua e reiterata nel tempo, di cui era stata vittima anche in passato finendo in un’altra occasione all’ospedale, si aggiungono i racconti dei genitori oltre a quello della nonna. All’anziana signora il Minnocci inviò per “sbaglio” un video a contenuto sessuale, una pratica estrema di cui la nipote però era consenziente.

giuseppe cruciani con massimiliano minnocci alias il brasiliano.

Lei stessa in diverse occasioni ha provato a convincerla a lasciarlo senza riuscirci. La madre della giovane un mese fa, era il 30 ottobre, vide la figlia con «vari segni sul corpo, sulle gambe, sulle braccia e sul viso, la mancanza delle ciglia finte all’occhio sinistro e un occhio nero», ha messo a verbale aggiungendo di aver saputo dalla figlia che Minnocci l’aveva picchiata con un bastone. [...]

E la donna ha spiegato come i discorsi dell’uomo fossero «palesemente insensati tanto da generare in lei una forte preoccupazione, temendo reazioni incontrollabili». Ancora: il 28 novembre scorso alle 6.34 del mattino, sempre la madre della ragazza ha ricevuto una telefonata dalla figlia che le chiedeva di andarla a prendere trovandosi nel bar sotto casa del Minnocci poiché l’uomo l’aveva mandata a comprare delle birre trattenendo il suo telefono. [...]

massimiliano minnocci alias il brasiliano con cruciani a la zanzara 14

Poi però la giovane denuncia e l’influencer, rimbalzato già agli onori delle cronache con precedenti alle spalle, finisce in carcere. Misure più contenute non sono state prese in considerazione dal gip per l’elevato rischio di recidiva specifica.

2 - BASTONATA DAL BRASILIANO, LA COMPAGNA RITRATTA: “HO MENTITO”

Estratto dell'articolo di Andrea Ossino per “La Repubblica”

Prima le accuse, poi un passo indietro: «Ho inventato tutto». È una vicenda tanto contorta quanto pericolosa, quella che ha portato in carcere l’influencer “Il Brasiliano”, al secolo Massimiliano Minnocci. Il ragazzo infatti ieri è stato arrestato per aver picchiato, ripetutamente e in un’occasione anche con un bastone, la ragazza con cui intrattiene una relazione. A sostegno dell’accusa non c’è solo il racconto della vittima ma anche i referti medici di due ospedali diversi.

massimiliano minnocci alias il brasiliano con cruciani a la zanzara 9

La ragazza ha detto che Minnocci ha assunto cocaina e poi l’ha brutalmente picchiata provocandole anche una frattura scomposta. Una tegola per l’imputato, nei confronti del quale il giudice sottolinea “un elevato rischio di recidiva specifica” e ricorda che è “attualmente sottoposto, con provvedimento del tribunale di Roma, alla messa alla prova”. Quindi è stato accompagnato in carcere.

Subito dopo la procura di Roma ha ascoltato nuovamente la vittima. E lei ha ritrattato: “non è vero quello che ho dichiarato il 25 novembre”, ha spiegato. Poi ha aggiunto: “Ho detto che Massimiliano mi ha picchiato con un bastone ma in realtà sono caduta dalle scale”. Ancora: “Ho dichiarato quelle cose perché ero arrabbiata con lui”. [...]

