"TONY BUZBEE È UNO SCIACALLO AL CENTRO DI UNA RETE DI ESTORSIONI" - JAY-Z FA CAUSA ALL'AVVOCATO TEXANO CHE L'HA DENUNCIATO PER AVER STUPRATO UNA 13ENNE INSIEME A PUFF DADDY NEL 2000 - IL RAPPER, IL CUI VERO NOME È SHAWN CARTER, HA ACCUSATO IL LEGALE DI "ESTORCERGLI ESORBITANTI SOMME DI DENARO" CON LA MINACCIA DELLA "FALSA ACCUSA" DI STUPRO DELLA MINORENNE: "NON GLI DARÒ MAI UN CENTESIMO"

(ANSA) - Ancor prima di esser coinvolto nella saga giudiziaria che ha mandato in carcere il pioniere dell'hip hop Sean 'Diddy' Combs, il rapper Jay-Z aveva fatto causa al legale texano che l'ha denunciato per lo stupro di una donna all'epoca tredicenne. I legali del 24 volte Premio Grammy - riporta oggi il New York Times - hanno lanciato gia' in novembre una azione legale contro l'avvocato Tony Buzbee accusandolo di aver tentato di "estorcergli esorbitanti somme di denaro" con la minaccia della "falsa accusa" di aggressione sessuale su una minorenne.

Buzbee domenica scorsa ha emendato una denuncia della presunta vittima esplicitando che la "celebrità" coinvolta nello stupro con Combs era Jay-Z. "Un ricatto", aveva replicato il rapper accusando il legale di essere "un cacciatore di ambulanze" per avergli offerto di patteggiare in cambio del silenzio sul suo nome. Ieri il musicista ha chiesto alla magistratura di archiviare il caso che lo riguarda affermando che Buzbee e' al centro di una "vasta rete di estorsioni il cui obiettivo e' vile e si misura in dollari".

La denuncia della donna contro Jay-Z è parte delle varie azioni legali (ad oggi almeno 30) che hanno al centro Combs per vari reati legati al sesso. In una di queste, presentata in ottobre, Combs e un'altra celebrità, il cui nome era rimasto allora segreto, erano accusati di aver stuprato una minorenne durante una festa seguita ai premi Mtv del 2000 al Radio City Music Hall di New York.

Combs, che da settembre è dietro le sbarre a Brooklyn, ha negato tutte le accuse che lo riguardano. Quanto a Jay-Z, che dal 2008 è sposato con Beyoncé, nella replica alla causa che menziona il suo nome, aveva dichiarato che la richiesta di patteggiamento dell'avvocato Buzbee aveva avuto l'effetto opposto: "Mi ha fatto desiderare di metterla in piazza per frode. Non le darò mai un centesimo".

