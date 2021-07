"TRADITORE", "È LA NOSTRA DEMOCRAZIA, NON LA TUA" - ALLA PRIMA UDIENZA IN TRIBUNALE, TOM BARRACK VIENE ACCOLTO DA UNA FOLLA DI CONTESTATORI - IL SUPERCONSULENTE E AMICO DI TRUMP SI DEVE DIFENDERE DALL'ACCUSA DI AVER FAVORITO GLI INTERESSI DI ALCUNI PAESI DEL GOLFO PERSICO - ARRESTATO LA SCORSA SETTIMANA, E' STATO RILASCIATO DOPO AVER PAGATO UNA CAUZIONE DI 250 MILIONI DI DOLLARI... - VIDEO

Barrack contestato

Dagotraduzione da Mediaite

tom barrack con donald trump

Lunedì mattina l'ex presidente del comitato inaugurale di Trump, Tom Barrack, è stato accolto da una folla di giornalisti e disturbatori locali mentre entrava in un tribunale federale di Brooklyn di fronte a Cadman Plaza.

Barrack è stato arrestato la scorsa settimana: è accusato di lobbying illegale straniera, ostruzione alla giustizia e false dichiarazioni alle forze dell'ordine federali.

Martedì, la CNN ha riferito: «Secondo l'accusa, Barrack e altri due uomini - Matthew Grimes di Aspen, in Colorado, e Rashid Sultan Rashid Al Malik Alshahhi, cittadino degli Emirati Arabi Uniti - hanno capitalizzato lo status di Barrack come consigliere esterno anziano della campagna di Trump per "promuovere gli interessi di e fornire informazioni agli Emirati Arabi Uniti, omettendo di notificare al Procuratore Generale che le loro azioni sono state intraprese sotto la direzione di alti funzionari degli Emirati Arabi Uniti”».

TOM BARRACK E BRIATORE

Secondo le accuse, Barrack era in contatto diretto e indiretto con la dirigenza senior degli Emirati Arabi Uniti e si riferiva ad Alshahhi come alla sua «arma segreta» per promuovere la sua agenda di politica estera in America.

Quando Barrack è entrato nell'edificio del tribunale con i suoi avvocati, è stato circondato da molti membri della stampa e ha ricevuto grida di animus dagli astanti. Nel video, si sente qualcuno urlare «è la nostra democrazia, non la tua!» e «traditore!». Qualcuno fuori dalla telecamera dice: «250 milioni di dollari sono un sacco di soldi. Cosa ne pensi di questo» e un ritornello sulla precedente polemica «è la nostra democrazia, non la tua, stronzo».

tom barrack

Ma Barrack ha ignorato i commenti ed è entrato in tribunale in silenzio.