"TROPPE AUTO VERSO LUOGHI DI VILLEGGIATURA, DAREMO DATI AI PREFETTI" - L’ALLARME DEL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA FABRIZIO SALA - POLEMICA DEI SINDACATI CONTRO FONTANA CHE NON HA ORDINATO LA CHIUSURA DEI NEGOZI ALIMENTARI E DEI SUPERMERCATI A PASQUA E PASQUETTA. LA REPLICA DEL GOVERNATORE…

Da repubblica.it

"Stiamo vedendo nei comuni sulle direttrici verso i luoghi di villeggiatura più movimenti: daremo questo dato alle prefetture per le verifiche. Rivolgiamo ancora l'appello a restare a casa, spostarsi vuol dire spostare il contagio: questa è l'unica arma che conosciamo". Il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala insiste più volte su questo punto durante la diretta per comunicare i dati del giorno sull'evoluzione dell'epidemia di coronavirus in Lombardia, dove oggi sono stati registrati 1.246 contagi e 216 decessi in più rispetto a ieri.

Coronavirus in Lombardia, i dati di oggi

In Lombardia oggi sono stati registrati 1.246 contagi e 216 decessi in più rispetto a ieri. In totale i contagi, dall'inizio dell'epidemia, sono 56.048 - quindi c'è un lieve calo rispetto all'altro ieri, quando erano stati 1.388, ma è anche vero che aumentano i tamponi, in un giorno ne sono stati fatti oltre 9 mila - e i decessi 10.238, e anche in questo caso c'è un calo, visto che nelle 24 ore precedenti i decessi erano stati 300. I ricoverati nelle terapie intensive scendono di 34 (sono 1.202 in totale), i nuovi ricoveri sono 81 (e si arriva a 11.877 persone in ospedale) e i dimessi sono 983, 32.731 totali. Nella provincia di Milano ci sono 269 nuovi casi (12.748 in totale, ieri erano stati 440), in città 127 (5.106 in totale, ieri 155).

In Lombardia a Pasqua e Pasquetta "i negozi di generi alimentari potranno scegliere di rimanere aperti o se chiudere". Lo ha spiegato il governatore lombardo Attilio Fontana, in un video messaggio ai cittadini su Facebook. "Non abbiamo imposto nulla - ha detto Fontana -, voi vi dovrete informare per evitare domani di fare troppe code, di fare assembramenti e che si possa creare qualche situazione di pericolo". Ma le categorie del commercio di Cgil, Cisl e Uil della Lombardia esprimono la loro "netta contrarietà" alla decisione della Regione di non imporre la chiusura dei supermercati e degli ipermercati a Pasqua e Pasquetta. Nel contempo annunciano che inviteranno i lavoratori della Grande distribuzione organizzata (Gdo) a "rimanere a casa consapevoli di non togliere nulla in termini di servizio essenziale ai cittadini".

"Chiudere i supermercati e gli ipermercati durante le festività - spiegano le organizzazioni - sarebbe stata una misura coerente per arginare il contagio da Covid-19 a favore di una più efficace limitazione di mobilità delle persone, da tutti considerata decisiva per ridurre al minimo la trasmissione del virus". "Evidentemente - commentano - il presidente della Regione più colpita dalla pandemia, contrariamente a quanto deciso da diverse Regioni italiane, dimostra di essere più sensibile alle attese della grande distribuzione che alla salute di cittadini e lavoratori, in contraddizione con il reiterato invito a rimanere a casa in questo momento così decisivo".

