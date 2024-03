7 mar 2024 14:47

"TRUMP È COME I BEATLES, È UN BRAND. NESSUNO SI SOGNEREBBE DI METTERSI UN CAPPELLO DI BIDEN" - IL RAPPER "FORGIATO BLOW", NOME D'ARTE DI KURT JANTZ, È IL MASSIMO ESPONENTE DEL "MAGA RAP", UN SOTTOGENERE DELL'HIP HOP DEDICATO A TRUMP - IL 36ENNE HA PUBBLICATO DIVERSE CANZONI CHE PARLANO DI TEMI CARI A "THE DONALD" E AI SUOI SOSTENITORI, COME "LET'S GO BRANDON" (UN MODO IN CODICE PER DIRE “FANCULO JOE BIDEN”), "BACK THE BLUE" (DEDICATO ALLA POLIZIA) E "4 MORE YEARS": "HO SEMPRE PENSATO DI ESSERE IL TRUMP DEL RAP" - VIDEO