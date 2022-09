"UTERO IN AFFITTO? A SCAMPIA LE DONNE LO SPACCEREBBERO INVECE DELLA DROGA" - BUFERA SULL'EX PARLAMENTARE NUNZIA DE GIROLAMO PER LE SUE DICHIARAZIONI DURANTE "PIAZZA PULITA" - LUCA TRAPANESE: "SCAMPIA È UNO DEI QUARTIERI CHE HA PAGATO IL PREZZO PIÙ CARO A CAUSA DELL'ABBANDONO DELLE PERIFERIE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI. NUNZIA DE GIROLAMO, CHE DELLE ISTITUZIONI HA FATTO PARTE, DOVREBBE SAPERLO" - VIDEO

Anna Laura de Rosa per www.repubblica.it

nunzia de girolamo piazza pulita

Scampia e utero in affitto. Bufera sull'ex parlamentare beneventana Nunzia De Girolamo per una frase pronunciata durante la trasmissione "Piazza Pulita" in onda su La7 il 15 settembre. La clip con l'intervento è rimbalzata sui profili social. "Sono assolutamente contraria alla gestazione per altri - ha detto De Girolamo - ma sono contraria per etero e omosessuali perché vengo da una regione dove già mi immagino Scampia, dove le donne smettono di spacciare hashish e cominciano a spacciare l'utero, quindi sono terrorizzata dalle storture di questo paese e mi attengo alla Costituzione". Immediate le reazioni sui social dopo la messa in onda.

nunzia de girolamo 6

"Alle sue parole ho sentito il dolore di Scampia bruciarmi nelle vene - ha tuonato l'assessore al Welfare del Comune di Napoli, Luca Trapanese - Scampia è uno dei quartieri di Napoli che ha pagato il prezzo più caro a causa dell'abbandono delle periferie da parte delle Istituzioni. Nunzia De Girolamo, che delle Istituzioni ha fatto parte nel corso della sua esperienza politica da ministra, questo dovrebbe saperlo e molto bene.

nunzia de girolamo piazza pulita

De Girolamo si permette di sostenere in televisione, con una naturalezza da brividi, che le donne a Scampia trascorrono le giornate a spacciare droga, e passerebbero volentieri a "spacciare l'utero". Parole gravissime dette innanzitutto da una donna, che poi evidentemente ha una conoscenza molto limitata di Scampia e non abbastanza sensibilità da capire che quelle donne sono dei veri e propri giganti.

nunzia de girolamo

Donne coraggiose, che vivono una vita ben diversa da quella delle parlamentari e delle opinioniste televisive. Chiedo a Nunzia De Girolamo di scusarsi pubblicamente con le donne di Scampia, che non meritano di certo le sue parole di disprezzo, semmai sostegno e incoraggiamento a non mollare e resistere. Aggiungo che sono disposto ad accompagnarla nelle realtà sociali della zona"

Trapanese ricorda il lavoro svolto da associazioni e cittadini nel quartiere a Nord di Napoli: "A Scampia, dove non arrivano le istituzioni, per mancanza di volontà, coraggio o semplice inadeguatezza, arrivano le persone, quelle che amano il proprio quartiere nonostante tutto, che lavorano quotidianamente per rendere le strade sicure, che nutrono la speranza. Negli ultimi anni è cambiato molto - prosegue - e le donne sono il cuore, l'anima e il coraggio di questo cambiamento, alla continua ricerca di alternative per i propri figli, per tenerli lontani da strade sbagliate, offrire loro una possibilità di futuro".

nunzia de girolamo piazza pulita

Nel quartiere, intanto esplode la rabbia. "Quando parli delle donne di Scampia togliti il cappello - protestano i rappresentanti del Comitato Vele - Sono parole gravissime e racchiudono in una sola terribile affermazione tutta la violenza e gli stereotipi che ci appiccicano addosso da anni e che non sopportiamo più. Sia chiaro non ci aspettiamo da un ex berlusconiana di ferro, oggi giornalista di un programma abbastanza mediocre, niente di diverso, ma non possiamo lasciare nemmeno che certe affermazioni passino inosservate. Scampia è uno dei quartieri europei con la percentuale più alta di disoccupazione femminile e questo non certo per colpa delle donne che abitano questi luoghi ma per colpa di una politica che ha ghettizzato questi quartieri disinteressandosi completamente al destino della gente che li abita".

nunzia de girolamo 8

E ancora: "Le donne hanno sempre pagato il prezzo più alto di questa ghettizzazione ma nonostante questo, con una dignità e una forza incredibile, si sono rimboccata le maniche e hanno lottato per ottenere ciò che gli spettava. Altro che spaccio di uteri al posto della droga. Il movimento di lotta per la casa prima e quello per il lavoro oggi vedono un protagonismo femminile importantissimo, senza il quale tanti risultati non sarebbero stati ottenuti. Per cui guardate ci vuole molto rispetto quando si parla delle donne di questo territorio perché sono donne capaci di cose straordinarie. Come sempre, ribadiamo l’invito a scendere dai piedistalli a venire a guardare la nostra gente negli occhi. Forse così le cose saranno più chiare".

nunzia de girolamo 7

Indignato anche il presidente della municipalità, Nicola Nardella: "Inaccettabile. Non vi nascondo che a stento trattengo l'incazzatura. L'ex Ministra Nunzia De Girolamo pronuncia queste parole: "Già mi immagino Scampia dove le donne smettono di spacciare la droga ed iniziano a spacciare l'utero". Cara De Girolamo le nostre donne sono fiori di splendore. Spesso, molto spesso, su di esse ricade il carico del lavoro domestico e di quello ordinario. Sono loro che con più determinazione portano avanti le lotte per i diritti sociali. Sono loro ad essere impegnate nei tanti progetti di mutualismo dal basso. Sono incantato dal loro fulgido splendore. Nelle prossime ore metterò mano ad una diffida formale".

nunzia de girolamo 2

L'intervento dell'ex parlamentare era partito dalle adozioni: "Posso parlare avendo fatto scelte che hanno mostrato la mia apertura. Credo che non ci sia spazio in questa destra per adozioni omosessuali e commettono un errore. Molto meglio che un bambino cresca in una famiglia piuttosto che in un orfanotrofio, qualunque sia la famiglia. Sarebe giusto dare a un omosessuale o a un single la possibilità di adottare un bambino. E' assurdo in questo paese che un bambino con una malattia o un bambino speciale possa essere adottato come è accaduto a Luca Trapanese e in altri casi no."

nunzia de girolamo nunzia de girolamo ciao maschio nunzia de girolamo 10 nunzia de girolamo 1 nunzia de girolamo 4 nunzia de girolamo 5 nunzia de girolamo 6 nunzia de girolamo 9