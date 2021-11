30 nov 2021 08:45

"I VACCINI FATICHERANNO CONTRO OMICRON" - IL CEO DI MODERNA, STÉPHANE BANCEL, FA SCATTARE L'ALLARME ROSSO PER LA NUOVA VARIANTE: "PENSO CHE IN NESSUN MODO L'EFFICACIA POSSA ESSERE LA STESSA CHE ABBIAMO AVUTO CON LA DELTA. È PREVEDIBILE UN CALO SOSTANZIALE: NON SO DIRE DI QUANTO PERCHÉ DOBBIAMO ASPETTARE I DATI. MA TUTTI GLI SCIENZIATI CON CUI HO PARLATO DICONO CHE NON SARÀ BUONO" - LE SUE PAROLE MANDANO IN TILT LE BORSE: TOKYO HA CHIUSO IN CALO DELL'1,6%, SEUL DEL 2,4%, HONG KONG CEDE IL 2,6%...