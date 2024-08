"LA VITA DELL'EX PRESIDENTE ALBERTO FERNANDEZ? RIPUGNANTE, FACEVA LA MORALE A TUTTI" - LA VICE PRESIDENTE ARGENTINA, VICTORIA VILLARRUEL, COMMENTA LE ACCUSE DI VIOLENZA CHE HANNO TRAVOLTO FERNANDEZ - A SPUTTANARLO È L'EX FIRST LADY, FABIOLA YÁÑEZ, CHE HA PUBBLICATO DEI SELFIE COL VOLTO TUMEFATTO - A COLPIRLA, SECONDO LA DENUNCIA PRESENTATA IN TRIBUNALE, SAREBBE STATO PROPRIO L’EX PRESIDENTE PERONISTA - I MESSAGGI CHE LA DONNA GLI INVIAVA: "COSÌ NON VA, MI COLPISCI DI CONTINUO. NON È NORMALE..."

le chat tra alberto fernandez e fabiola yanez 2

VICE DI MILEI SU EX PRESIDENTE FERNANDEZ, 'UNA VITA RIPUGNANTE'

(ANSA) - La vice presidente argentina Victoria Villarruel ha definito la vita dell'ex presidente Alberto Fernandez "ripugnante mentre faceva la morale a tutti", riferendosi alle accuse di violenza della sua ex compagna Fabiola Yañez. "Quello che stiamo vedendo è il kirchnerismo raschiare il fondo del barile con l'impresentabile Alberto Fernandez", ha dichiarato.

Villarruel ha poi aggiunto di sperare che in Argentina si possa superare "la tragedia del kirchnerismo e unirci come popolo per andare avanti e costruire la versione migliore del nostro paese".

Sul caso si è espresso anche il portavoce di Javier Milei, Manuel Adorni, che ha definito "disgustose" le immagini che ritraggono l'ex presidente durante il suo mandato con la conduttrice televisiva Tamara Pettinato che gli scrive lettere d'amore nelle stanze della Casa Rosada. Adorni ha però smentito che a Fernandez possa essere ritirato il vitalizio perché "è un diritto previsto per legge".

gli ematomi di fabiola yanez 2

LE FOTO CHOC DELL'EX FIRST LADY: "MIO MARITO MI PICCHIA"

Estratto dell’articolo di Paolo Manzo per www.ilgiornale.it

Hanno fatto il giro del mondo le foto e le chat che Infobae ha pubblicato l'altroieri e che testimoniano la violenza dell'ex presidente dell'Argentina, Alberto Fernández, contro sua moglie Fabiola Yañez, che lo ha denunciato 4 giorni fa nel tribunale di Comodoro Py, a Buenos Aires.

Nelle immagini si vede Fabiola con lividi sul braccio e un enorme occhio nero. Sono foto che lei stessa ha inviato ad Alberto, con il seguente commento: «Così non va, mi colpisci di continuo. Non è normale. Non puoi permetterti di farmi questo, se io non ti ho fatto niente (sic). Tutto quello che cerco di fare con la mente concentrata è difenderti e tu mi colpisci fisicamente. Non c'è nessuna spiegazione».

le chat tra alberto fernandez e fabiola yanez 1

Siamo in piena pandemia, nell'agosto 2021, un anno e mezzo dopo che Fernández aveva imposto il lockdown più lungo della storia del Covid19 perché «da buon padre di famiglia» voleva evitare di fare come quegli «irresponsabili svedesi che stanno uccidendo il loro popolo» o come il Brasile di Bolsonaro dove «è in atto un genocidio» scriveva sui suoi social la vicepresidente, Cristina Kirchner.

Nelle chat pubblicate Fernández rispondeva alla moglie: «Ma smettila di litigare a causa degli altri. Per favore vieni, mi sento male». Fabiola Yañez non prima non cede: «Mi hai colpito ancora. Sei pazzo. Mi hai battuta per 3 giorni di fila», poi, quando Alberto fa la vittima - «Ho difficoltà a respirare. Per favore, smettila, mi sento molto male. Vieni!» - lei, come molte donne abusate da mariti e compagni, cede. E torna. Addirittura vanno a vivere insieme in Spagna, dopo la vittoria presidenziale di Javier Milei, lo scorso anno. [...]

victoria villarruel

alberto fernandez fabiola yanez 4 alberto fernandez fabiola yanez 1 il cenone di capodanno di alberto fernandez 5 javier milei alberto fernandez alberto fernandez fabiola yanez 5 alberto fernandez fabiola yanez 2 alberto fernandez fabiola yanez 3 gli ematomi di fabiola yanez 1