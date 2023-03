27 mar 2023 11:45

"VOGLIONO MUTILARCI" - I MANIFESTANTI FRANCESI ACCUSANO LA BRAV-M, LA BRIGATA MOBILE DELLA POLIZIA ATTIVA PER CONTENERE LE PROTESTE, DI USARE METODI VIOLENTI CONTRO DIMOSTRANTI E GIORNALISTI - IN AUDIO PUBBLICATO DAL SITO "LOOPSIDER", SI SENTONO DEGLI AGENTI MINACCIARE DEI CIVILI: "LA PROSSIMA VOLTA NON SALIRAI SU UNA CAMIONETTA, MA IN UNA AMBULANZA" E TRA GLI ARRESTATI C'È CHI HA DENUNCIATO I POLIZIOTTI PER "VIOLENZE", "AGGRESSIONE SESSUALE" E "MINACCE DI STUPRO" - NON SAREBBE LA PRIMA VOLTA CHE… - VIDEO