Si erano dati appuntamento per le 17 sotto Palazzo Spada, sede del comune di Terni, ma la loro non è stata esattamente una conversazione amichevole. I protagonisti della vicenda sono due: Stefano Bandecchi, vulcanico sindaco della cittadina umbra, ed Enrico Maggiolini, conosciuto in città come opinionista sportivo.

Non appena si sono visti, Bandecchi ha sputato per due volte dell’acqua, bevuta da una bottiglietta, in faccia al proprio interlocutore. E poi giù con insulti e minacce. Non che il sindaco di Terni sia nuovo a iniziative pubbliche di tale genere: da quando è stato eletto ha fatto parlare di sé più che altro per risse, teorie deliranti e provocazioni varie.

Dopo il secondo sputo, Bandecchi ha accusato Maggiolini di essere «un provocatore politico». Il cittadino non ha reagito e la discussione è andata avanti senza che degenerasse ulteriormente, sotto l’occhio vigile della polizia locale e delle guardie del corpo del sindaco. La faida tra i due era iniziata in realtà online, con Maggiolini che aveva scritto a Bandecchi su Instagram dicendo di volerlo incontrare sotto la sede del Comune per discutere faccia a faccia. [...]

