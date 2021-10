6 ott 2021 17:41

"VOLEVO RINGRAZIARE I TANTI CAMERATI DI TORINO" - VEDIAMO SE GIORGIA MELONI SARÀ RIGIDA COME HA PROMESSO CON MASSIMO ROBELLA, IL NEO ELETTO CONSIGLIERE COMUNALE DI "FRATELLI D'ITALIA" A TORINO CHE HA FESTEGGIATO RINGRAZIANDO LO SFORZO PROFUSO DALL'ESTREMA DESTRA, CHE HA LAVORATO PER "FARMI RIENTRARE IN CIRCOSCRIZIONE" - A POCHI GIORNI DALL'INCHIESTA DI "FANPAGE", È L'ENNESIMO GUAIO PER LA "DUCETTA". MA NON SAREBBE L'ORA DI FARLA FINITA UNA VOLTA PER TUTTE CON QUESTI VECCHI ARNESI NERI?