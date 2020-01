"VORREI SOLO UN REGALO DAL 2020: VEDERE I MIEI FIGLI, UNA SOLA VOLTA, TUTTI INSIEME” - LA TELEFONATA CHOC DI UNA MADRE IN LACRIME AI “LUNATICI”: “HO TRE FIGLI, IL PIÙ GRANDE HA 34 ANNI. MI FURONO TOLTI DAI SERVIZI SOCIALI TANTI ANNI FA. IL LORO PADRE MI PICCHIAVA, SONO SUCCESSE COSE CHE NON È IL CASO DI RACCONTARE. MI RICORDO QUANDO ME LI TOLSERO DALLE BRACCIA. È UNA COSA ORRIBILE PER UNA MAMMA, LORO SANNO CHE…”

Da “I Lunatici - Radio2”

madre e figlio

Telefonata da brividi nella notte di Rai Radio2. Con i Lunatici Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio in diretta, poco dopo l'una e trenta una signora di nome Veronica ha composto lo 063131 per raccontare la sua storia.

padre e figli

"Vi chiamo per ringraziarvi per tutta la compagnia che mi fate ogni notte. Sono da sola. Spero che la vostra trasmissione possa aiutarmi. Ho tre figli, il più grande di 34 anni. Mi furono tolti dai servizi sociali tanti anni fa. Una storia lunga e brutta. Il loro papà mi picchiava, sono successe delle cose che non è il caso di raccontare qui e ora.

madre e figli

Vorrei solo un regalo dal 2020 e dalla Befana che sta per arrivare: vederli una volta, una sola volta, tutti insieme. Loro sanno di essere fratelli. Mi ricordo ancora il momento in cui me li tolsero dalle mani. Dalle braccia. E' una cosa orribile per una mamma. Una cosa che non auguro a nessuno. Vi chiamo da Riva del Garda. I miei figli si chiamano Alessandro, Matteo e Luca". La telefonata si è poi chiusa con la signora Veronica in lacrime.

abbraccio madre e figlio 1