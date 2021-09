RABBIA, CAZZOTTI, LIVORE: LA FAMIGLIA TIRA FUORI IL MEGLIO DI NOI - IN SARDEGNA UN 30ENNE HA PICCHIATO A SANGUE LA MADRE E POI SI E' BARRICATO IN CASA - AFFACCIATO DAL BALCONE, L'UOMO CON UN GROSSO COLTELLO IN PUGNO HA MINACCIATO CHIUNQUE SI AVVICINASSE - DOPO QUATTRO ORE DI TRATTATIVE E’ STATO CONVINTO DAI CARABINIERI A USCIRE DI CASA DISARMATO…

(ANSA) - E' terminata intorno alle 23 di ieri una serata di paura in una abitazione sul lungomare di La Caletta (Siniscola), nella costa centro orientale della Sardegna, dove un uomo di poco più di 30 anni si è asserragliato in casa per quattro ore minacciando tutti con un coltello, dopo aver picchiato a sangue la madre, uscita in strada a chiedere soccorso. La donna intorno alle 19, è stata trasportata all'ospedale San Francesco di Nuoro dove è stata sottoposta alle prime cure ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Siniscola e subito dopo i rinforzi dalle stazioni vicine e dal reparto operativo di Nuoro, che per quattro lunghissime ore hanno trattato con l'uomo, che si affacciava dal balcone con un grosso coltello in pugno a minacciare chiunque si fosse avvicinato.

Solo intorno alle 23 i Carabinieri sono riusciti a convincerlo a uscire disarmato e a trasportarlo alla sede della Compagnia di Siniscola. Al momento non si conoscono i motivi per cui l'uomo abbia dato in escandescenze. Ora si trova in stato di fermo in attesa di essere interrogato dal magistrato di turno .