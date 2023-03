IL RACCONTO DELLA TRAVERSATA DALLA TURCHIA ALLA SPIAGGIA DI CUTRO, RACCONTATO DA MIGRANTI SOPRAVVISSUTI AL NAUFRAGIO – LA PRIMA BARCA “ERA MOLTO BELLA” MA IL GIORNO DOPO LA PARTENZA SI È ROTTO IL MOTORE E SONO STATI TRASBORDATI SU UN CAICCO DI LEGNO IN CONDIZIONI PESSIME – A POCHE DECINE DI METRI DALLE COSTE ITALIANE GLI SCAFISTI HANNO FATTO UNA MANOVRA BRUSCA DISTRUGGENDO LA BARCA SU UNA SECCA E AMMAZZANDO DECINE DI PERSONE - VIDEO

Estratto dell’articolo di Giuseppe Legato per “la Stampa”

migranti cutro

Un tatuaggio è rimasto negli occhi di tutti quelli che ce l'hanno fatta e non sono sprofondati nello Jonio come le 86 vittime accertate della strage di Steccato di Cutro: «Due gocce di lacrime sullo zigomo destro». Impossibile dimenticare Sami Fuat: «Guidava spesso la nave e si alternava con un altro. Ci ha portato lui alla morte. Si nascondeva tra di noi in spiaggia, appena abbiamo toccato terra, glielo abbiamo indicato ai carabinieri per farlo arrestare».

Verbali e testimonianze del naufragio più drammatico degli ultimi anni, di uomini e donne affogati quasi a riva, a poche decine di metri dalla salvezza, dalla fine di un viaggio iniziato a Izmir, Turchia, il 22 febbraio scorso, chiuso con un botto fragoroso della pancia dell'imbarcazione «Summer Love» sulla secca vicino alla riva alle 4,10 del 26 successivo.

naufragio di migranti a steccato di cutro, crotone 1

Voci di chi c'è ancora di chi ha perso figli, padri, madri, fratelli, sorelle, nonni, mogli. Ma è qui a vivere controvento. A disegnare nei verbali agli atti dell'inchiesta della procura i tratti dei Caronte che al porto di Smirne avevano promesso una nuova vita e in Calabria «con una brusca manovra» gliela hanno tolta.

Raccontano di migranti spaventati già durante il viaggio «dalle onde e dalle oscillazioni della barca». E di scafisti che rispondono: «Stai tranquillo, è da 15 anni che faccio queste cose». […]

il naufragio del barcone di migranti a canneto di cutro visto dall'alto

«Ci facevano salire soltanto per fare i bisogni o prendere pochi minuti di aria prima di farci ritornare nella stiva. Sempre loro, prima di averci fatto imbarcare, ci hanno sistemati in alcune abitazioni messe a disposizione dai trafficanti a Istanbul». Il modello è quello della «Safehouse dalle quali non potevamo uscire poiché strettamente sorvegliati».

naufragio di migranti a steccato di cutro, crotone 4

Giorni di attesa, coi parenti pronti a pagare «7 o 8 mila euro» al segnale concordato. Dagli alberghi «ci hanno trasferiti a bordo di pick-up ad un cantiere edile dove, sempre seguendo i loro ordini, siamo saliti su un camion in gruppo da settanta-ottanta persone e ci hanno condotti, dopo un viaggio durato circa sette ore, alla spiaggia di partenza». […]

naufragio di migranti a steccato di cutro, crotone 1

Sono le 20 del 21 febbraio ed eccola lì, dopo la traversata tra gli alberi, la nave attesa da anni «per svoltare le nostre vite». Sulla fiancata c'è scritto: «Luxury/2». Qualcuno conta le persone: «Hanno chiamato un turco e hanno comunicato: 142 adulti, 30 bambini a bordo». Una barca «molto bella, lunga 15-18 metri, due piani, aveva tre stanzette con dei letti» che – però – «il giorno dopo la partenza - destino atroce - si ferma».

Problemi al motore: «Abbiamo sentito puzza dì gasolio, ma i due membri dell'equipaggio ci hanno detto che non era un problema. Trascorse tre ore di viaggio, la barca ha iniziato a fare di nuovo fumo ed il motore si è spento. Ci hanno chiesto se tra noi ci fosse un meccanico». Risposta negativa.

video girato sul barcone dei migranti prima del naufragio di cutro 2

Hanno telefonato ad altre persone e dopo cinque ore è arrivata una seconda imbarcazione, un Caicco, ma era in pessime condizioni». Stavolta a bordo «c'è un siriano che sapeva aggiustare i motori». […]

L'accordo con gli scafisti è nei verbali: «Ci dissero che una volta arrivati a riva avremmo potuto scappare liberamente. Ma alle 4 circa quando vedevamo la costa italiana uno scafista ha virato perché le luci che provenivano dalla spiaggia hanno fatto credere che ci fossero controlli. Abbiamo sentito un forte rumore nello scafo e il caicco ha cominciato a piegarsi e a imbarcare acqua, In quel momento - ha raccontato un superstite agli investigatori - mi trovavo sopra e ho visto che la barca stava affondando». […]

video girato sul barcone dei migranti prima del naufragio di cutro 1 naufragio di migranti a steccato di cutro, crotone migranti salvati dal naufragio a steccato di cutro, crotone video girato sul barcone dei migranti prima del naufragio di cutro 3