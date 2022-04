CAFONALINO - BOTERO E I SUOI SOGGETTI CICCIONI FANNO 90 ANNI: L'AMBASCIATA DI COLOMBIA A ROMA HA DATO IL VIA A UNA SERIE DI SERATE ALLA PRESENZA DELL'AMBASCIATRICE COLOMBIANA GLORIA ISABEL RAMÍREZ RÍOS, PER FESTEGGIARE IL CELEBRE PITTORE E SCULTORE NATO IL 19 APRILE 1932 - PRESENTI LA BONISSIMA ANA QUILES, L'AMBASCIATORE DEL PERÙ IN ITALIA, IL PRINCIPE GUGLIELMO GIOVANNELLI MARCONI CON LA MOGLIE VITTORIA, L'IMMANCABILE MARISELA FEDERICI, NESTOR PONGUTA PUERTO E... - FOTO