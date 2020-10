UNA RAGAZZA IN GAMBA – UN METRO E 35: SONO LE GAMBE DA RECORD DI MACI CURRIN, 17ENNE TEXAS, CHE È ENTRATA NEL GUINNESS DEI PRIMATI – UNA CARATTERISTICA CHE ORA È UN PUNTO DI FORZA, MA CHE FINO A QUALCHE TEMPO FA È STATA UNA FONTE DI SOFFERENZA VISTO CHE È STATA VITTIMA DI BULLISMO: "NON NASCONDETE I VOSTRI DIFETTI, MOSTRATELI…"

Da "tg24.sky.it"

maci currin 3

Un metro e 35: sono gambe da record quelle della giovane, Maci Currin, che vive ad Austin, in Texas. Quando due anni fa le hanno cucito un paio di leggings su misura si è resa conto che le sue erano gambe da Guinnes dei primati.

Una caratteristica che ora è un suo punto di forza e di distinzione, ma che in passato le ha provocato non poche sofferenze fisiche e psicologiche. A scuola è stata anche vittima di bullismo. Ma oggi si sente una ragazza più forte e piena di progetti per il futuro.

maci currin 4

Valorizzare i difetti

La diciassettenne ha voluto lanciare un messaggio alle persone con attributi fisici insoliti: "Non nascondete i vostri difetti, mostrateli" ha detto, confessando la speranza che il suo titolo record possa ispirare altre donne alte. Anche se ha difficoltà a entrare in alcune porte, in auto o in alcuni vestiti, le sue gambe lunghe hanno dei vantaggi quando gioca nella squadra di pallavolo della sua scuola.

maci currin 1

Sogni nel cassetto

Secondo Guinness World Records, Maci ha superato il precedente record del mondo della russa Ekaterina Lisina. Sogna di frequentare l'Università e potersi laureare in Inghilterra ed andare così via da Austin.

maci currin 2

La ragazza per la sua caratteristica è stata vittima di bullismo per molti anni a scuola e ha anche sofferto di dolori profondi e continui fino al raggiungimento della sua piena altezza da adulta. Tuttavia, Maci è diventata più forte anche a causa delle varie avversità che ha dovuto affrontare durante tutta la sua vita.