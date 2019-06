RAGAZZE FUORI DI TETTA - NUOVA TENDENZA IN ARRIVO DALL’ASIA: CONSISTE NELL’INCASTRARSI UN BICCHIERE TRA I MELONI PER POTERSI GUSTARE UNA BEVANDA DALLA CANNUCCIA SENZA USARE LE MANI – IL TREND È PARTITO SUI SOCIAL E MOLTE SIGNORINE NON VEDEVANO L'ORA DI MOSTRANDO L’ABILITÀ DEL LORO DAVANZALE - CON BUONA PACE DEI MASCHIETTI AI QUALI NON RESTA CHE RIMIRARE E SOGNARE...